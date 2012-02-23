System Ninja, Windows XP, Windows Vista ve Windows 7 için hazırlanmış hızlı, güçlü ve etkili bir sistem optimizasyonu programıdır.

İstenmeyen dosyaları kolayca silebilir, sistem performansınızı arttırabilir ve sorunlarınızı kolayca çözmenize yardımcı olur.

System Ninja'nın arama motoru sisteminizde bulunan gereksiz dosyaları tarar ve analizini yaparak işe yaramayacakları tespit ederek kaldırmanıza olanak sağlar.

Tamamen ücretsiz bir uygulama olan System Ninja ile kolayca bilgisayar performansınızı arttıracak çözümlere ulaşabilirsiniz.