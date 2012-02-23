System Ninja3.1.7
System Ninja, Windows XP, Windows Vista ve Windows 7 için hazırlanmış hızlı, güçlü ve etkili bir sistem optimizasyonu programıdır.
İstenmeyen dosyaları kolayca silebilir, sistem performansınızı arttırabilir ve sorunlarınızı kolayca çözmenize yardımcı olur.
System Ninja'nın arama motoru sisteminizde bulunan gereksiz dosyaları tarar ve analizini yaparak işe yaramayacakları tespit ederek kaldırmanıza olanak sağlar.
Tamamen ücretsiz bir uygulama olan System Ninja ile kolayca bilgisayar performansınızı arttıracak çözümlere ulaşabilirsiniz.
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5- System Ninja 2.4.5.0 için Ziyaretçi dedi ki;
Basit ve faydalı bi program, ccleaner ile birlikte kullanılmasını tavsiye ederim
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System Ninja 2.4.5.0 için şamil çakır dedi ki;
bi garip program benim pc ye göre biraz kötü
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Hollandaca ispanyolca Fransızca İngilizce
- Geçen Hafta / Toplam:
- 2 / 10,680
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- SingularLabs
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