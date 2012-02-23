?     Geri Bildirim
System Ninja
TamindirWindowsAraçlarSistem AraçlarıSystem Ninja - Performans Arttırma Programı

System Ninja

3.1.7
System Ninja İndir Hemen İndir

2.3 MB
Editör Puanı: 3.5/5
3.5

1 Kullanıcı: 5/5

5
Ekran Görüntüsü 1
Can Çevrim Son güncelleme 2 saat önce

System Ninja, Windows XP, Windows Vista ve Windows 7 için hazırlanmış hızlı, güçlü ve etkili bir sistem optimizasyonu programıdır.

İstenmeyen dosyaları kolayca silebilir, sistem performansınızı arttırabilir ve sorunlarınızı kolayca çözmenize yardımcı olur.

System Ninja'nın arama motoru sisteminizde bulunan gereksiz dosyaları tarar ve analizini yaparak işe yaramayacakları tespit ederek kaldırmanıza olanak sağlar.

Tamamen ücretsiz bir uygulama olan System Ninja ile kolayca bilgisayar performansınızı arttıracak çözümlere ulaşabilirsiniz.

System Ninja için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Hollandaca ispanyolca Fransızca İngilizce
Geçen Hafta / Toplam:
2 / 10,680
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
SingularLabs

Sistem Araçları Popülerleri

  1. Advanced SystemCare
    Advanced SystemCareSistem Temizleyici ve Hızlandırıcı
  2. Game Booster
    Game BoosterOyun Hızlandırma Programı
  3. CCleaner
    CCleanerSistem Bakım, Temizleme ve Optimizasyonu
  4. Clean Master
    Clean MasterBilgisayar Temizleme ve Hızlandırma Programı
  5. SlimDrivers
    SlimDriversSürücü Güncelleme Programı