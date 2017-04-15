T3 Tutanak Gönder, 16 Nisan Anayasa değişikliği referandum halk oylamasında oyunu kullanacak her vatandaşın telefonuna indirmesi gereken uygulama.

81 ilde sandık sonuç tutanaklarının Türkiye Teyit Sistemi’ne (T3) aktarılması, böylelikle de YSK seçim sonuçlarının sağlamasının yapılması hedefleniyor bu uygulamayla. Seçim sonuçlarının sağlamasının yapılmasına doğrudan katkıda bulunmak için sandık görevlisi olsanız da olmasanız da tek yapmanız gereken resmi ve ıslak imzalı sandık (seçim) sonuç tutanağının bir fotoğrafını çekip T3 sistemine göndermek. Zaten uygulama içerisinde 3 basit maddeyle tutanağı nasıl göndereceğiniz anlatılıyor.

Fotoğrafı gönderdikten sonra seçim günü sayımın yapıldığı vakit sonuçların teyit edilmesine katkıda bulunabilirsiniz.