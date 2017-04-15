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T3 Tutanak Gönder
TamindirMobilYaşamT3 Tutanak Gönder - Android İçin Sandık Sonuç Tutanağı Gönderme Uygulaması

T3 Tutanak Gönder

(Android)
T3 Tutanak Gönder İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 5/5
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T3 Tutanak Gönder
T3 Tutanak Gönder
T3 Tutanak Gönder
T3 Tutanak Gönder

Sandık tutanağının fotoğrafını göndererek sonuçların teyit edilmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

T3 Tutanak Gönder, 16 Nisan Anayasa değişikliği referandum halk oylamasında oyunu kullanacak her vatandaşın telefonuna indirmesi gereken uygulama.

81 ilde sandık sonuç tutanaklarının Türkiye Teyit Sistemi’ne (T3) aktarılması, böylelikle de YSK seçim sonuçlarının sağlamasının yapılması hedefleniyor bu uygulamayla. Seçim sonuçlarının sağlamasının yapılmasına doğrudan katkıda bulunmak için sandık görevlisi olsanız da olmasanız da tek yapmanız gereken resmi ve ıslak imzalı sandık (seçim) sonuç tutanağının bir fotoğrafını çekip T3 sistemine göndermek. Zaten uygulama içerisinde 3 basit maddeyle tutanağı nasıl göndereceğiniz anlatılıyor.

Fotoğrafı gönderdikten sonra seçim günü sayımın yapıldığı vakit sonuçların teyit edilmesine katkıda bulunabilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
Android
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
Oy ve Ötesi Derneği
T3 Tutanak Gönder QR Kodu Okutarak İndir

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