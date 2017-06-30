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Takipçi Arttırma Hastalığı Bir Can Daha Aldı

yotube videosu için sevgilisini vurdu

İnsanların takipçi arttırmak için yaptıkları onlarca saçma şeye her gün şahit oluyorsunuzdur. Ancak böylesine insan hayatında kaç kez tanık olur ben bilemedim. Amerika’da genç bir kadın Youtube videosu çekerken erkek arkadaşını öldürdü.

3 yaşında bir çocuk annesi ve aynı zamanda da hamile olan 19 yaşındaki Monaliza Perez, Yotube takipçilerini arttırmak amacıyla çektikleri video uğruna sevgilisi Pedro Ruiz'e ateş etti. Olayın sabahında Twitter paylaşımıyla fikirlerini duyuran çifti izlemeye gelen 30 kişinin gözü önünde Ruiz hayatını kaybetti.

monaliza perez tweet

"Ben ve Pedro şimdiye kadarki en tehlikeli videloradan birini çekeceğiz. ONUN fikri BENİM değil" paylaşımında bulunan Perez, sevgilisinin mermiyi durduracağını iddia ettiği kitaba 30 santimetre uzaklıktan ateş etti. Kitabı delen mermi, Ruiz’in ölümüne sebep oldu. Olay sonrası, 19 yaşındaki hamile anne ikinci derece ölüme sebep verme sebebiyle tutuklandı.

Geçtiğimiz Mart ayında ‘aynı zamanda ebeveyn olan genç bir çiftin gerçek yaşamı’nı yayınlamak amacıyla bir Youtube hesabı oluşturmuştu. Takipçilerini arttırmak için böyle bir fikri ortaya atan Ruiz’in halası, fikri duyduğunda gençleri durdurmak istediğini ancak engel olamadığını açıkladı.

Sanıyorum çağımızın vebası kanser değil, ‘sosyal medya takipçi kasma hastalığı’. Daha kaç korkunç sahnenin sırf daha fazla beğeni için çekileceğini korkarak merak ediyorum. Aman diyim sevgili Tamindir okuyucuları, siz siz olun üç beş takipçi yoluna canınızdan olmayın.

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Yazar: - 30.06.2017

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