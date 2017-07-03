Güvenli seyahat, kredi kartıyla ödeme, bonus sistemiyle en iyi taksi çağırma uygulaması

Taksist, İstanbullulara özel hazırlanmış taksi çağırma uygulaması.

İstanbul’da yaşıyor ve sıklıkla taksiye binen biriyseniz Android telefonunuzda olması gereken bir uygulama. Güvenli seyahat, kredi kartı ile ödeme seçeneği, yolculuklardan sonra bonus kazandırması gibi avantajları olan uygulamayı kayıt olmadan doğrudan kullanabiliyorsunuz.

Sadece İstanbul’da yaşayanların faydalanabileceği ve belli noktalarda hizmet veren taksi çağırma uygulaması Taksist, pratik kullanım sunuyor. Biniş ve varış adresini, ardından saat seçimini yapıp varsa notunuzu ekleyip taksi siparişinizi veriyorsunuz. Taksist’in avantajları neler diye soracak olursanız; Uygulama üzerinden verdiğiniz tüm siparişler kayıt altında tutulduğundan takside unuttuğunuz eşyanıza kolaylıkla kavuşabiliyorsunuz. Nakit paranız yoksa kredi kartıyla ödeme yapabiliyorsunuz. Her taksi siparişinizden bonus kazanıyor, bu bonusları sonraki binişlerde kullanabiliyorsunuz.