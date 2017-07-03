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Taksist
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Taksist

(iOS)
Taksist İndir Hemen İndir

37 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Taksist
Taksist
Taksist
Taksist

iPhone İçin Taksi Çağırma Uygulaması

Erkan Calp Son güncelleme 3 saat önce

İstanbullulara özel yeni nesil taksi çağırma uygulaması

Taksist, İstanbul şehrinde yaşayanlara hizmet veren yeni nesil taksi çağırma uygulaması.

iPhone'unuzda arama yapmadan, biniş ve varış adreslerini seçerek kolay ve hızlı şekilde taksi çağırabiliyorsunuz. Taksiniz, belirlediğiniz adresten belirlediğiniz saatte sizi alıyor.

İstanbul’da da belli yerlerde çalışan taksi çağırma uygulaması Taksist’in birçok avantajı var. Güvenli seyahat (tüm taksi siparişleri kayıt altında, takside unuttuğunuz eşyayı kolaylıkla bulabiliyorsunuz), kredi kartı ile ödeme (o anda nakdiniz yoksa kredi kartınızla ödeme yapabiliyorsunuz), bonus sistemi (her taksi siparişinizde bonus geliyor, bonuslar da ücretsiz binişe dönüşüyor), ön rezervasyonlu sipariş Taksist’i öne çıkaran özelliklerden birkaçı.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)
Gereklilik:
iOS 9.0 ve üzeri
Üretici:
Alotek Telekomünikasyon Teknolojileri Ltd. Şti.
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