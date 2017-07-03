İstanbullulara özel yeni nesil taksi çağırma uygulaması

Taksist, İstanbul şehrinde yaşayanlara hizmet veren yeni nesil taksi çağırma uygulaması.

iPhone'unuzda arama yapmadan, biniş ve varış adreslerini seçerek kolay ve hızlı şekilde taksi çağırabiliyorsunuz. Taksiniz, belirlediğiniz adresten belirlediğiniz saatte sizi alıyor.

İstanbul’da da belli yerlerde çalışan taksi çağırma uygulaması Taksist’in birçok avantajı var. Güvenli seyahat (tüm taksi siparişleri kayıt altında, takside unuttuğunuz eşyayı kolaylıkla bulabiliyorsunuz), kredi kartı ile ödeme (o anda nakdiniz yoksa kredi kartınızla ödeme yapabiliyorsunuz), bonus sistemi (her taksi siparişinizde bonus geliyor, bonuslar da ücretsiz binişe dönüşüyor), ön rezervasyonlu sipariş Taksist’i öne çıkaran özelliklerden birkaçı.