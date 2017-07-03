Taksist(iOS)
iPhone İçin Taksi Çağırma Uygulaması
İstanbullulara özel yeni nesil taksi çağırma uygulaması
Taksist, İstanbul şehrinde yaşayanlara hizmet veren yeni nesil taksi çağırma uygulaması.
iPhone'unuzda arama yapmadan, biniş ve varış adreslerini seçerek kolay ve hızlı şekilde taksi çağırabiliyorsunuz. Taksiniz, belirlediğiniz adresten belirlediğiniz saatte sizi alıyor.
İstanbul’da da belli yerlerde çalışan taksi çağırma uygulaması Taksist’in birçok avantajı var. Güvenli seyahat (tüm taksi siparişleri kayıt altında, takside unuttuğunuz eşyayı kolaylıkla bulabiliyorsunuz), kredi kartı ile ödeme (o anda nakdiniz yoksa kredi kartınızla ödeme yapabiliyorsunuz), bonus sistemi (her taksi siparişinizde bonus geliyor, bonuslar da ücretsiz binişe dönüşüyor), ön rezervasyonlu sipariş Taksist’i öne çıkaran özelliklerden birkaçı.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)
- Gereklilik:
- iOS 9.0 ve üzeri
Seyahat Popülerleri
- TrapsteriPhone, iPod Touch ve iPad İçin Radar Bilgi Uygulaması
- Nerde Bu OtobusiOS için IETT Otobüs Saatleri Uygulaması
- Hava RadariPhone ve iPad İçin Havayolu Uçaklarını Takip Etme Uygulaması
- Uçak BiletiiPhone, iPod Touch ve iPad İçin Uçak Bileti Uygulaması
- TrivagoiPhone Ve iPad İçin Otel Bulma Uygulaması
Taksist Eski Sürümleri
- Google Chrome indirPopüler Tarayıcı
- Assetto CorsaAraba Oyunu
- BitdefenderÜcretsiz Antivirüs
- PES 2018Futbol Oyunu
- Hotspot ShieldVPN Programı