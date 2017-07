Klavye ile yazmaktan yorulduysanız bu uygulama tam size göre

Talk to Translate, klavye ile yazmaktan yorulduğunuz zamanlarda kullanabileceğiniz bir yardımcı uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Android işletim sistemine sahip tablet ve telefonlarınızda kullanabileceğiniz bu uygulamayı mutlaka denemelisiniz.

Akıllı telefonunuzda ya da tabletinizde yazı yazarken parmaklarınız yoruluyorsa ya da yazı yazmaktan pek hoşlanmıyorsanız bu uygulama ile birlikte bu derdinizden kurtulabilirsiniz. Ufak bir arayüze ve boyuta sahip olan Talk to Translate uygulama, ağzınızdan çıkanları kelimelere döküyor. Telefonunuzun mikrofonu ile birlikte kullanabildiğiniz uygulama, yazı yazmak yerine konuşarak işlerinizi halletmenizi de sağlıyor. Yazı yazabileceğiniz her türlü yerde uyumlu bir şekilde çalışan Talk to Translate, konuşarak anlaşmanızı da sağlıyor. Talk to Translate uygulamasını mutlaka denemelisiniz. Eğer telefonunuzu sıklıkla kullanıyorsanız Talk to Translate'i kaçırmayın.

Talk to Translate uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.