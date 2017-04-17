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Tamamen Yerli Tarihi Oyun Harp Vefa, Steam Greenlight'ta

Yerli Tarihi Oyun Harp Vefa Steam Greenlight'ta

Tamamen yerli, Çanakkale Savaşı öncesini konu alan FPS oyunu Harp VefaSteam Greenlight’ta oyuncuların desteğini bekliyor. Unreal Engine ile geliştirilen tarihi oyunun yayınlanan tanıtım videolarında grafiklerin de hikaye kadar çarpıcı olduğunu görüyoruz.

Korku Hastanesi, 7 Hours, Tartarus şimdi de Harp Vefa… 2017 bitmeden daha, çok kaliteli yerli yapım göreceğiz anlaşılan. Bu sefer PC platformuna özel çıkacak tarihi bir oyunla karşı karşıyayız.

Şanlı tarihimizi konu alan, Çanakkale savaşının hemen öncesinde geçen bir hikayeyi anlatan FPS türünde, görselleriyle de etkileyici PC oyunu olarak karşımıza çıkıyor Harp Vefa. Şu anda Steam Greenlight’ta tarihi oyun severlerin desteğini bekleyen yapımın hikayesi ise şöyle; “Abdullah ve Mehmet Osmanlı İmparatorluğu ordusunda görev yapmış tecrübeli iki askerdir. Katıldıkları bir savaşta esir düşerler. Tutsak olarak götürüldükleri ülkede hayatlarını artık özgürlüklerinden mahrum kalarak sürdürdürmek zorundadırlar. Bu durumu kabullenip hayatlarına devam ederler. Taki bulundukları ülke, devletleri Osmanlı'ya savaş açana kadar..... Hedeflerine ilerlerken karşılarına çıkan sorunları savaş tecrübeleri, zekaları ve becerileri ile çözerken korkuları ile yüzleşmek zorunda kalacaklar.

1915 Çanakkale Savaşı’nın öncesinde, Osmanlı ordusunda görev yapmış iki askerin kahramanlık dolu hikayesi üzerine kurulu oyun, tanıtım videolarından da anlaşılacağı üzere basit bir shooter oyununun ötesinde. Yer yer bulmaca öğeleri, oyuncuların hayal gücünü zorlayacak ve dikkat testine sokacak sıradışı ortamlar sunan Harp Vefa’yı sabırsızlıkla bekliyoruz.

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Yazar: - 17.04.2017

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