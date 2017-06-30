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Tanks vs Robots
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Tanks vs Robots

(Android)
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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Tanks vs Robots
Tanks vs Robots
Tanks vs Robots
Tanks vs Robots
Tanks vs Robots

Android İçin Aksiyon Oyunu

Ramazan Tugay Kahraman Son güncelleme 4 saat önce

Tanklarınızı alın ve düşman robotlarını ortadan kaldırın!

Tanks vs Robots, Android telefonlar ve tabletler üzerinde oynanabilen bir savaş oyunudur.

İyi grafikleri ile dikkat çeken Tanks vs. Robots, adından da anlaşılabileceği üzere tankların ve robotların devasa savaşını konu alıyor. Oyunda öncelikle tarafımızı belirliyor ve savaşa giriyoruz. Onlarca farklı seçenekten bir tanesini seçtiğimiz oyunda, farklı tank ve robot seçeneklerinin olması çeşitlilikle beraber eğlenceyi de arttırırken, oyunun tamamen PvP tabanlı olması da bir başka artısı olarak önümüze çıkıyor.

Büyük haritalara sahip olan Tanks vs. Robots'da bu haritalar da oldukça başarılı şekilde dizayn edilmiş. Büyük olmalarının yanı sıra içerisinde labirentler de barındıran ve oynanışı daha iyi hale getiren haritaların yanı sıra birbirinden farklı modların da bulunması bir başka güzellik. Kendinize bir savaş oyunu arıyor ve bunun da farklı temada olmasını istiyorsanız, Rus oyun geliştiricisi Extreme Developers tarafından geliştirilen Tanks vs. Robots'a göz atabilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Extreme Developers
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