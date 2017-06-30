Tanks vs Robots(iOS)
iOS İçin Savaş Oyunu
En iyi robotlar ve en iyi tanklar karşı karşıya geldi!
Tanks vs. Robots, iPhone ve iPad üzerinde oynanabilen bir savaş oyunudur.
Rus oyun geliştiricisi Extreme Developers'ın geliştirdiği Tanks vs. Robots, size savaşı doruklarına kadar yaşatacak bir yapım. Player vs. Player ya da daha çok bilenen adıyla PvP tabanlı olan bu yapım, sunduğu gerçekçi fizik ile savaşı sonuna kadar yaşatıyor ve sizi ciddi bir savaşın içindeymişsiniz gibi hissettiriyor. Bir İttifak Robotu'na karşı mücadele ettiğimiz ve büyükçe bir direnişi yönettiğimiz oyunda, farklı kişiselleştirme ve geliştirme seçenekleri de bulunuyor. Oyunun yapımcıları tarafından sıralanan özellikler ise şöyle:
- Dinamik PvP savaşları
- Açık olduğu kadar karmaşık yapısı da bulunan haritalar
- Çok sayıda benzersiz savaş Robotu
- Birçok modern tank
- Tank ya da robot olabilme imkanı
- Farklı savaş modları
- Kolay savaş komutları
- Global ve klan sohbetleri sayesinde diğer oyuncularla iletişim kurabilme imkanı
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 7.0 ve üzeri
- Üretici:
- Extreme Developers
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