?     Geri Bildirim
Tanks vs Robots
TamindirMobilOyunlarSavaşTanks Vs Robots

Tanks vs Robots

(iOS)
Tanks vs Robots İndir Hemen İndir

728 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Tanks vs Robots
Tanks vs Robots
Tanks vs Robots
Tanks vs Robots
Tanks vs Robots

iOS İçin Savaş Oyunu

Ramazan Tugay Kahraman Son güncelleme 2 saat önce

En iyi robotlar ve en iyi tanklar karşı karşıya geldi!

Tanks vs. Robots, iPhone ve iPad üzerinde oynanabilen bir savaş oyunudur.

Rus oyun geliştiricisi Extreme Developers'ın geliştirdiği Tanks vs. Robots, size savaşı doruklarına kadar yaşatacak bir yapım. Player vs. Player ya da daha çok bilenen adıyla PvP tabanlı olan bu yapım, sunduğu gerçekçi fizik ile savaşı sonuna kadar yaşatıyor ve sizi ciddi bir savaşın içindeymişsiniz gibi hissettiriyor. Bir İttifak Robotu'na karşı mücadele ettiğimiz ve büyükçe bir direnişi yönettiğimiz oyunda, farklı kişiselleştirme ve geliştirme seçenekleri de bulunuyor. Oyunun yapımcıları tarafından sıralanan özellikler ise şöyle:

  • Dinamik PvP savaşları
  • Açık olduğu kadar karmaşık yapısı da bulunan haritalar
  • Çok sayıda benzersiz savaş Robotu
  • Birçok modern tank
  • Tank ya da robot olabilme imkanı
  • Farklı savaş modları
  • Kolay savaş komutları
  • Global ve klan sohbetleri sayesinde diğer oyuncularla iletişim kurabilme imkanı

Tanks vs Robots için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
Extreme Developers
Tanks vs Robots QR Kodu Okutarak İndir

Savaş Popülerleri

  1. Iron Man 2
    Iron Man 2iPhone, iPad ve iPod Touch İçin Iron Man 2 Oyunu
  2. Ultimate Mortal Kombat 3
    Ultimate Mortal Kombat 3iPhone, iPod Touch ve iPad İçin Ölümcül Dövüş Oyunu
  3. Star Wars: Rivals
    Star Wars: RivalsiPhone ve iPad İçin Yıldız Savaşları Oyunu
  4. Gods of Olympus
    Gods of OlympusiPhone ve iPad İçin Olimpos Tanrıları Oyunu
  5. Infinity Blade
    Infinity BladeiPhone, iPod Touch ve iPad İçin Kılıç Savaşı Oyunu

Tanks vs Robots Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster