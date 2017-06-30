En iyi robotlar ve en iyi tanklar karşı karşıya geldi!

Tanks vs. Robots, iPhone ve iPad üzerinde oynanabilen bir savaş oyunudur.

Rus oyun geliştiricisi Extreme Developers'ın geliştirdiği Tanks vs. Robots, size savaşı doruklarına kadar yaşatacak bir yapım. Player vs. Player ya da daha çok bilenen adıyla PvP tabanlı olan bu yapım, sunduğu gerçekçi fizik ile savaşı sonuna kadar yaşatıyor ve sizi ciddi bir savaşın içindeymişsiniz gibi hissettiriyor. Bir İttifak Robotu'na karşı mücadele ettiğimiz ve büyükçe bir direnişi yönettiğimiz oyunda, farklı kişiselleştirme ve geliştirme seçenekleri de bulunuyor. Oyunun yapımcıları tarafından sıralanan özellikler ise şöyle: