Tap Summoner, Clash Royale, Summoner Wars’a alternatif olabilecek kalitede, rpg kule savunma ve aksiyon yüklü toplanabilir kart savaş oyunu. Android platformuna ücretsiz olarak çıkış yapan oyunda savaşı sürdürebilmek için reflekslerimizi konuşturmamız gerekiyor. Son derece seri dokunuşların yanında kartlarımızı da doğru zamanda oyuna sürmemiz önemli. Strateji, aksiyon, savaş bir arada.

Ödül almış nadir rpg strateji oyunları arasında Tap Summoner. Hem telefon hem de tablette kolay, zevkli oynanış sunan yapımda her birinin kendine özel yetenekleri olan 15 summoner ve 45 yardımcımız bulunmakta. Lakin tüm karakterler açık olarak gelmiyor ve kart olarak karşımıza çıkıyor. Savaş esnasında tabii ki karakterleri dış kamera açısından görebiliyoruz. Favori summoner’larla 5 farklı dünyayı keşfe çıkıyoruz.

Tap Summoner Özellikleri: