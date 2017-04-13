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Tap Summoner
TamindirMobilOyunlarStratejiTap Summoner - IPhone Ve IPad İçin Kule Savunma - Kart Savaş Oyunu

Tap Summoner

(iOS)
Tap Summoner İndir Hemen İndir

295 MB
Editör Puanı: 3.5/5
3.5
Tap Summoner
Tap Summoner
Tap Summoner
Tap Summoner
Tap Summoner

Kartlarınızı oyun alanına sürerek saldırıya geçin, yerinizi savunun.

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Tap Summoner, iPhone ve iPad’de oynanabilen kule savunma – kart savaşı oyunu. Orta kalitede görseller sunan rpg strateji oyununda kartlarınızı oyun alanına stratejik olarak sürerek hem saldırılar gerçekleştiriyor hem de yerinizi korumaya çalışıyorsunuz. Aksiyonun hiç dinmediği oyunu ücretsiz olarak indirip satın alımla uğraşmadan keyifle oynayabilirsiniz.

Kule savunma, kart savaşı, strateji, aksiyon türlerini harmanlayan bir mobil oyun olarak karşımıza çıkan Tap Summoner’da toplanabilir 15 summoner ve minyon yer alıyor. Sadece görüntü olarak değil, savaşın gidişatını etkileyecek derecede eşsiz yetenekleriyle de farklı olan karakterleri seviye atladıkça toplayabiliyorsunuz. Tabii ki karakterinizi geliştirme şansına sahipsiniz. Söz karakterlerden açılmışken oyun 5 farklı dünyada geçiyor. Karakter ve mekan çeşitliliği sıkıcılığı ortadan kaldırıyor. Karakterlerin toplanabilir kart formatında olması da oynanış süresini uzatıyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 6.0 ve üzeri
Üretici:
FredBear Games LTD
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