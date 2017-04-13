Tap Summoner, iPhone ve iPad’de oynanabilen kule savunma – kart savaşı oyunu. Orta kalitede görseller sunan rpg strateji oyununda kartlarınızı oyun alanına stratejik olarak sürerek hem saldırılar gerçekleştiriyor hem de yerinizi korumaya çalışıyorsunuz. Aksiyonun hiç dinmediği oyunu ücretsiz olarak indirip satın alımla uğraşmadan keyifle oynayabilirsiniz.

Kule savunma, kart savaşı, strateji, aksiyon türlerini harmanlayan bir mobil oyun olarak karşımıza çıkan Tap Summoner’da toplanabilir 15 summoner ve minyon yer alıyor. Sadece görüntü olarak değil, savaşın gidişatını etkileyecek derecede eşsiz yetenekleriyle de farklı olan karakterleri seviye atladıkça toplayabiliyorsunuz. Tabii ki karakterinizi geliştirme şansına sahipsiniz. Söz karakterlerden açılmışken oyun 5 farklı dünyada geçiyor. Karakter ve mekan çeşitliliği sıkıcılığı ortadan kaldırıyor. Karakterlerin toplanabilir kart formatında olması da oynanış süresini uzatıyor.