?     Geri Bildirim
TamindirHaberOyunTarayıcı Tabanlı MMO RPG Oyunu Legend Online Reborn'a İlgi Büyük

Tarayıcı Tabanlı MMO RPG Oyunu Legend Online Reborn'a İlgi Büyük

Legend Online Reborn Manşet

Ülkemizde hatrı sayılır hayran kitlesine sahip MMO RPG oyunu Legend Online’ın klasik sürümü yenilenmiş sürümü Legend Online Reborn, online oyuncuların beğenisine sunuldu. Grafikleri kadar hikayesiyle de bağlayıcı olan fantastik rpg oyunu, web tarayıcı üzerinden oynanıyor.

Kayıtlı 30 milyonu aşkın kullanıcısıyla Türkiye’nin en fazla oyuncuya sahip tarayıcı tabanlı MMP RPG oyunu olan Legend Online’ın klasik sürümü Legend Online Classic, mobil platformda büyük ilgi görmüştü. Hem Android hem de iOS kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği MMO RPG oyununun hem görsel hem oynanış dinamikleri hem de içerikleriyle tamamen yenilenmiş sürümü Legend Online Reborn, hayranların beğenisine sunuldu.

Karakter geliştirmeleri, savaş mekaniklerinin yanında detayları gözler önüne seren kaliteli grafikleriyle hayran sayısını artıran Legend Online’ın yenilenmiş sürümü Legend Online Reborn, oyunculara tek tıkla fantastik dünyanın kapılarını açıyor. Şu anda hem resmi sitesinden hem de Facebook üzerinden giriş yapma kolaylığı sunan oyuna yakın zamanda hızlı giriş gibi oyun deneyimini geliştirecek özelliklere sahip.

Savaş deneyimini daha heyecanlı kılan, savaş esnasında anlık karar vermeyi gerektiren Quick Time Event (QTE) sahneleriyle oyunculara tekrarlayan savaş sahneleri yerine her seferinde farklı bir savaş deneyimi yaşatan Legend Online Reborn’da karakterlerin yanı sıra evcil hayvanlar da çeşitli özellik ve eşyalarla güçlendirilebiliyor, şehirler geliştirilebiliyor.

İndir
Legend Online Reborn
Legend Online Reborn Tarayıcı Tabanlı Rol Yapma Oyunu

İndir75.7 MB
Legend Online Classic iOS
Legend Online Classic iOS iPhone ve iPad İçin MMORPG Oyunu

İndir48 MB
Legend Online Classic Android
Legend Online Classic Android Android için MMORPG Oyunu

Uygulamaya Git
Legend Online
Legend Online Online Rol Yapma Oyunu

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 19.04.2017

Tarayıcı Tabanlı MMO RPG Oyunu Legend Online Reborn'a İlgi Büyük İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Samsung Galaxy S8'e İlk Şikayetler Gelmeye Başladı Samsung Galaxy S8'e İlk Şikayetler Gelmeye Başladı “Mükemmel telefon yoktur. Mükemmelleştirilmeye çalışılan telefonlar vardır. Peki, ey Galaxy S8 sen de mükemmelleştiremediklerimizden misin?”…
Xiaomi Mi 6, Sadece 360 Dolara Muhteşem Özelliklerle Geliyor Xiaomi Mi 6, Sadece 360 Dolara Muhteşem Özelliklerle GeliyorXiaomi Mi 6'nın tüm özellikleri ve fiyatı nihayet açıklandı. Kaliteli bir donanıma sahip olan Xiaomi Mi 6, sunduğu tüm üstün özelliklere… Lenovo VR Gözlük Setleri, Tam Okullar Açılırken Piyasaya Çıkacak Lenovo VR Gözlük Setleri, Tam Okullar Açılırken Piyasaya ÇıkacakBu sene başında CES 2017 Fuarında Lenovo, VR gözlük setlerinin prototipi tanıtılmış, bu ürün oldukça ilgi de görmüştü. Lenovo VR gözlük…
Artık Microsoft Hesabınıza Şifre Kullanmadan Girebileceksiniz Orijinal StarCraft ve Brood War Genişleme Paketi Tamamen Ücretsiz!

ÇOK OKUNAN HABERLER

OYUN HABERLERİ