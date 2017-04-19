Tarayıcı Tabanlı MMO RPG Oyunu Legend Online Reborn'a İlgi Büyük

Ülkemizde hatrı sayılır hayran kitlesine sahip MMO RPG oyunu Legend Online’ın klasik sürümü yenilenmiş sürümü Legend Online Reborn, online oyuncuların beğenisine sunuldu. Grafikleri kadar hikayesiyle de bağlayıcı olan fantastik rpg oyunu, web tarayıcı üzerinden oynanıyor.

Kayıtlı 30 milyonu aşkın kullanıcısıyla Türkiye’nin en fazla oyuncuya sahip tarayıcı tabanlı MMP RPG oyunu olan Legend Online’ın klasik sürümü Legend Online Classic, mobil platformda büyük ilgi görmüştü. Hem Android hem de iOS kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği MMO RPG oyununun hem görsel hem oynanış dinamikleri hem de içerikleriyle tamamen yenilenmiş sürümü Legend Online Reborn, hayranların beğenisine sunuldu.

Karakter geliştirmeleri, savaş mekaniklerinin yanında detayları gözler önüne seren kaliteli grafikleriyle hayran sayısını artıran Legend Online’ın yenilenmiş sürümü Legend Online Reborn, oyunculara tek tıkla fantastik dünyanın kapılarını açıyor. Şu anda hem resmi sitesinden hem de Facebook üzerinden giriş yapma kolaylığı sunan oyuna yakın zamanda hızlı giriş gibi oyun deneyimini geliştirecek özelliklere sahip.

Savaş deneyimini daha heyecanlı kılan, savaş esnasında anlık karar vermeyi gerektiren Quick Time Event (QTE) sahneleriyle oyunculara tekrarlayan savaş sahneleri yerine her seferinde farklı bir savaş deneyimi yaşatan Legend Online Reborn’da karakterlerin yanı sıra evcil hayvanlar da çeşitli özellik ve eşyalarla güçlendirilebiliyor, şehirler geliştirilebiliyor.