Taste Buds, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir eşleştirme oyunudur. Oyunda renkli meyveleri eşleştirmeye çalışıyor ve zorlu bölümleri geçiyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir eşleştirme oyunu olarak karşımıza çıkan Taste Buds, beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm bir oyundur. Oyunda renkli meyveleri eşleştirerek puanlar kazanıyor ve farklı bölümlerin kilitlerini açmaya çalışıyorsunuz. Zevkli bir atmosferde geçen oyunda tek yapmanız gereken meyveleri eşleştirmek ve bölümleri geçmek. Birbirinden zorlu 180'den fazla bölüme sahip olan oyunda işiniz bir hayli zor. Çocuklarınızın da severek oynayacağını düşündüğüm oyunda zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz. Bağımlılık etkisi de bir hayli yüksek olan Taste Buds'i sakın kaçırmayın.

Farklı karakterlerin yer aldığı oyunda farklı bulmacaların kilitlerini açabiliyor ve zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Renkli grafikleri ve hoş animasyonlarıyla can sıkıntınızı geçirebileceğiniz bir oyundur. Harika bir eşleştirme oyunu olarak nitelendirebileceğim Taste Buds oyununu mutlaka denemelisiniz. Eğer çocuklarınıza oyun arıyorsanız Taste Buds oyununu tercih edebilirsiniz.

Taste Buds oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.