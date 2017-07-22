Teknik direktör olarak yapmanız gereken birçok işi dijital ortama taşıyın!

TeamSnap, Android telefon ve tabletler üzerinde kullanabileceğiniz ve bir spor takımına teknik direktörlük yaparken kullanabileceğiniz bir uygulamadır.

Bir futbol takımını yönetiyorsanız, en azından 22 farklı sporcunun iletişim bilgilerini bilmek ve onlara dair notlar tutmak zorundasınız. Bunu kağıtlara not almak suretiyle yaparsanız, karşınıza devasa klasörler çıkacağından, dijital ortamda bunları halledebilmek sizin işinizi bir hayli rahatlatacaktır.

TeamSnap isimli bu uygulama da tam olarak bu problemi çözmek için ortaya atılmış. Uygulamanın tek amacı, spor takımlarının başında bulunan kişilerin kolayca kullanabileceği bir akıllı cihaz uygulaması çıkarmak ve bütün işlerini bu uygulama üzerinden sürdürebilmelerini sağlamak.

Uygulamaya girdiğinizde ilk işiniz, takımınızdaki sporcuları ve onların iletişim adreslerini kayıt etmek. Bunları tamamladıktan sonra takvimden istediğiniz gibi program ayarlayıp, takımınızla paylaşabilir, onlara yeni taktikleri gönderebilir ya da başka bilgilendirmeleri yapabilirsiniz. Son anda yaşanan bir antrenman değişikliğini, sadece tek tuşla bütün takımınıza gönderebilirsiniz. Bu ve bunun gibi birçok farklı özelliği daha bulunan uygulamanın detaylarını ise hemen aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.