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TeamSnap
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TeamSnap

(iOS)
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97 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
TeamSnap
TeamSnap
TeamSnap
TeamSnap
TeamSnap

iOS İçin Spor Takımı Yönetme Uygulaması

Ramazan Tugay Kahraman Son güncelleme 2 saat önce

Teknik direktör olarak bütün işlerinizi uygulamanız üzerinden yönetin!

TeamSnap, iPhone ve iPhone'larınız üzerinde kullanabileceğiniz bir spor takımı yönetme, teknik direktörlük uygulamasıdır.

Eski usul teknik direktörler, ellerine aldıkları bir kağıda takıma dair noktalarını yazar ve sonra o kağıt yığınları arasında istedikleri bilgiyi ararlardı. Bunun engellemek adına harekete geçen TeamSnap ekibi, yine aynı isimle geliştirdikleri uygulama ile spor takımlarında teknik direktörlük görevini üstlenenler için her şeyi daha da kolay hale getirecek bir uygulama geliştirmeyi başarmışlar.

Uygulamada, bir takımı yönetirken karşılaşabileceğiniz bütün problemlere çözüm sunuyor. Öncelikle bütün takımınızı ve onların iletişim bilgilerini TeamSnap'e giriyorsunuz. Ardından son anda yaşanan değişiklikleri, yeni bilgileri hatta takım kadrolarını dahi sadece bir tıkla sporcularınıza gönderebiliyorsunuz. Dahası takım aidatlarını bile bu uygulama üzerinden toplamanız mümkün. Birçok başka detayı daha bulunan ve teknik direktörlerin işini bir hayli kolaştıran bu uygulamaya keisnlikle göz atabilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 9.3 ve üzeri.
Üretici:
TeamSnap
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