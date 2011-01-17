TeamViewer ile Kolayca Uzak Masaüstü Bağlantısı Kurabilirsiniz

TeamViewer kullanıcılara uzaktan bilgisayar kontrol konusunda oldukça pratik bir çözüm sunan bir uzak masaüstü programı olarak tanımlanabilir.

Kişisel ve ticari olmayan kullanım için tamamen ücretsiz olarak dağıtılan TeamViewer, temel olarak kendi bilgisayarınızın başında olmadığınızda bilgisayarınızı mobil cihazlarınız üzerinden veya başka bilgisayarlar üzerinden kontrol etmenize yardımcı oluyor. İnternet bağlantısı üzerinden çalışan yazılım, iki bilgisayar veya bir mobil cihaz ile bir bilgisayar arasında köprü oluşturuyor ve tıpkı kendi bilgisayarınızı kontrol ediyormuşsunuz gibi farklı bilgisayarları yönetmenizi mümkün kılıyor.

TeamViewer birçok farklı senaryo dahilinde kullanılabilmekte. Bilgisayarınızda açık bıraktığınız dosya indirme işlemlerini TeamViewer aracılığıyla farklı cihazlardan takip ederek sonlandırabilir veya yeni indirme işlemleri başlatabilirsiniz. Bilgisayarınıza bir web kamerası bağlıysa, bu kameranın görüntüsünü başka bilgisayarlardan veya mobil cihazlardan TeamViewer aracılığıyla takip edebilir, bilgisayarınızı bir güvenlik kamerasına dönüştürebilirsiniz. Bilgisayarlarında problem yaşayan kullanıcılara yardım edebilmek için TeamViewer kullanabilir, bilgisayarlarına ulaşarak hataları düzeltebilir, yazılımsal destek sunabilirsiniz.

TeamViewer dosya transferi yapılmasına imkan veriyor. Bu sayede 2 bilgisayar arasında veya mobil cihazlarla bilgisayarlar arasında dosya alıp gönderebiliyorsunuz. Bunun yanında program cihazlar arasında sesli ve görüntülü sohbet yapılmasını da sağlıyor.

Teamviewer'ın Genel Özellikleri:

- Uzaktan bakım, toplantılar, sunumlar, uzak bilgisayar ve sunuculara erişim, destek, yönetim, satış, ekip çalışması, ev ofis ve eğitim ihtiyaçalarını gerçek zamanlı karşılama gibi tüm farklı senaryolar için tek bir çözüm.

- Çapraz platform bağlantıları desteği sayesinde Windows, Mac, Linux, iPhone/iPad ve Android işletim sistemlerinin tümünde kullanılabilir.

- Güvenlik duvarları ve proxy ayarları olsa bile bunlara takılmadan ve ek bir konfigürasyona gerek olmadan çalışır.

- Uzak bilgisayar üzerinde oynatılan müzikleri, videoları ve sistem seslerini anlık olarak görüp duyabilmenize olanak tanır.

- Uzak masaüstü aracılığıyla yapılan toplantıların sesli ve videolu kayıtlarını yapabilme. Aynı zamanda entegre dönüştürücü sayesinde AVI formatına dönüştürebilme.

- Bilgisayarlar ve kişi listenizde bulunan herhangi biriyle tek bir tıklamayla bağlantı kurabilme olanağı, bir başka değişle bağlantı kişilerinizin hızlı yönetimi.

- Listenizde bulunan kullanıcılar veya kişilerden anlık olarak kimlerin çevrimiçi olduğunu kontrol etme şansı.

- Listenizde bulunan kullanılarla anlık ileti fonksiyonu sayesinde grup sohbeti yapma ve çevrimdışı mesajlaşma.

TeamViewer eğer bilgisayarınızı her an kontrol altında tutmak isterseniz kesinlikle elinizin altında olması gereken bir program. Programın hem ücretsiz hem de Türkçe oluşu büyük bir artı