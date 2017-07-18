Tekken 7 Yine Başka Oyundan Karakter İhraç Etti

Başka oyunlardan karakterleri Tekken 7'ye eklemeye devam eden Bandai Namco, yaptığı yeni açıklama ile Fatal Fury serisinin en büyük kötülerinden Geese Howard'ın Tekken 7'ye eklendiğini duyurdu.

Arcade makinelere 2015 yılında çıkmış olmasına rağmen PC, Playstation 4 ve Xbox One platformlarında kendini geçtiğimiz ay gösteren Tekken 7, Japonya'da en çok satan oyun olmayı başarmıştı. Diğer bölgelerde de benzer başarılar yakalayan dövüş oyunu, bu başarısını çıkardığı indirilebilir içeriklerle desteklemeye de devam etti. Bu içeriklerden sonuncusu ise Fatal Fury serisinin karakterlerinden bir tanesi oldu.

İlk defa Neo Geo isimli konsol için geliştirilen ve 1991 yılında piyasaya sürülen Fatal Fury oyununda gördüğümüz Geese Howard, oyunun en kötü karakteri olmasının yanı sıra en güçlülerinden de biriydi. Tekken 7'nin yapımcısı ve dağıtımcısı Bandai Namco, yaptığı açıklama ile Geese Howard'ın DLC olarak oyuna eklendiği ve belirli bir miktar ödeme yapılarak karakterin oynanabileceğini duyurdu.

Fatal Fury serisinden ilk defa karakter almasına rağmen Tekken 7 için SNK tarafından geliştirilmiş bir oyundan karakter almak yeni değil. Yapımcılar daha önce yine SNK tarafından geliştirilen Art of Fighters serisinden Kasumi Todoh'u karakter listesine eklemişlerdi. Halihazırda Capcom'un Street Fighter serisinin sevilen karakterlerinden Akuma'nın da Tekken 7'de oynanabilir olduğunu hatırlatalım.

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