Teknoloji Geliştikçe TRT'nin Bandrol Gelirleri de Tartışılıyor

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumuna (TRT) sürdürülebilir ve yeterli gelir kaynağı sağlamak amacıyla 3093 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Gelirleri Kanununun var olduğunu hepimiz biliyoruz.

Bu kanun bilinmeyecek gibi değil, çünkü 1984 yılından beri her elektronik cihaza belli bir yüzdeyle "bandrol" adı altında dahil edilen bir bedeli ifade ediyor.

TRT’ye gelir sağlamak için TRT yayını alabilen veya görsel ve/veya işitsel yayınları çekme teknolojisine sahip olan her türlü cihazlardan belirli oranda alınan bu bandrol ücreti, teknoloji ilerledikçe daha da yayılıyor.

Dünya gazetesinin haberine göre, bu Kanun ile bandrol ücreti uygulamasının kapsamı teknolojik ürünleri de kapsayacak şekilde genişletiliyor.Gazetede yer alan haber, Sayıştay’ın 2015 yılı Kamu İşletmeleri raporuna göre, TRT’nin toplam gelirinin 1,7 milyar TL, bandrol ücretinin, bu gelir içerisindeki payının yüzde 40,3 olduğu görülüyor. Bu rakamların TRT açısından ne kadar önemli bir gelir kaynağı olduğunu anlamak için ulema olmaya da gerek yok. Hesap ortada.

Gazetenin haberine göre, TRT’ye bu şekilde bir gelir sağlanması ayrı bir hukuki tartışma konusu. Haber, mevcut Kanun amacı ile uyumlu olmayan bir TRT Bandrol düzenlemesine olanak verdiğini de savunuyor.

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