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Temple Escape - Adventure 2017
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Temple Escape - Adventure 2017

Temple Escape - Adventure 2017 İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Temple Escape - Adventure 2017
Temple Escape - Adventure 2017
Temple Escape - Adventure 2017
Temple Escape - Adventure 2017
Temple Escape - Adventure 2017

Temple Escape oyunu ile birlikte koşmaya ve eğlenmeye hazır mısınız?

Uğur Sağlam Son güncelleme 2 saat önce

Koşu oyunları son dönemde oldukça fazla oynanmaya başlandı. Koşu oyunlarının tuttuğunu gören geliştiriciler yayınlayacağı yeni oyunlarını koşu oyunlarına benzetmeye başladılar. Koşu oyunları arasına yeni katılan Temple Escape - Adventure 2017 ise farklı karakteri ve eğlenceli bölümleriyle birlikte ön plana çıkıyor. Yani bildiğimiz klasik koşu oyunlarından biraz farklı özelliklere sahip.

Temple Escape - Adventure 2017 oyununda karakterinizi farklı mekanlarda sağlam bir şekilde ilerletmeye çalışıyorsunuz. Karşınıza herhangi bir tehlike çıktığında karakterinizi sağa veya sola hareket ederek korumalısınız. Aksi taktirde karakterinizi kaybedecek ve oyuna yeniden başlamak zorunda kalacaksınız.

5 farklı mekandan oluşan Temple Escape - Adventure 2017 oyununu hemen indirip oynamaya başlayabilirsiniz. Oyunu oynayabilmeniz için hiçbir yere kayıt olmanız gerekmiyor. İşte bu yüzden Temple Escape - Adventure 2017 oyununu oldukça çok seveceksiniz.

Geliştiriciler tarafından özenle hazırlanmış grafikleri ve etkileyici ses efektleri ile birlikte Temple Escape - Adventure 2017 oyununu oynarken kendinizi kaybedeceksiniz. Boş zamanlarınızda sizi oldukça eğlendirecek olan Temple Escape - Adventure 2017, diğer koşu oyunlarından farklı olan özellikleriyle birlikte sizin indirip oynamanızı bekliyor. Hemen bu sayfadan Temple Escape - Adventure 2017 oyununu ücretsiz olarak indirebilirsiniz. İyi eğlenceler!

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
Super Adventure Games Studio Labs
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