Temple Run: Treasure Hunters(Android)
Android İçin Hazine Avcıları Oyunu
Antik Temple Run evreninin gizemini çözüyoruz.
Temple Run: Treasure Hunters, bulmaca macera öğelerini harmanlayan eğlenceli bir Android oyunu. Serinin yeni oyununda favori hazine avcıları karakterlerimizle antik Temple Run evreninin gizemini çözüyor, hikayesini ortaya çıkarıyoruz.
Mobil platformda en çok oynanan sonsuz koşu oyunlarından Temple Run’ın yenisinde karakterler ve ortam aynı tutulsa da oynanış dinamikleri tamamen değişmiş. Yeni Temple Run oyununda karakterlerimizin kontrolü elimizde değil. Scarlett Fox, Guy Dangerous ve Barry Bones ile birlikte altından yapılmış put hazinesini ele geçirmek için uğraş veriyoruz. Altın puta ulaşmadan önce çözmemiz gereken akıl dolu bulmacalar var ve sonunda da şeytani maymunlarla yüz yüze geliyoruz.
Sonsuz koşunun yerini üçlü eşleştirme oyununa bıraktığı Temple Run: Treasure Hunters’da dinamik üç boyutlu harita ve egzotik dünyaları keşfediyoruz. Gizli Ağaçlık, Donmuş Gölgeler, Yanan Kumlar ve daha pek çok ilginç mekanda bulunuyoruz. Unutmadan, hazine avcılarımızın yeteneklerini geliştirebiliyor, özelleştirebiliyoruz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Üretici:
- Scopely
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