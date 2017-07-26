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Temple Run: Treasure Hunters
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Temple Run: Treasure Hunters

(Android)
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Editör Puanı: 4/5
4
Temple Run: Treasure Hunters
Temple Run: Treasure Hunters
Temple Run: Treasure Hunters
Temple Run: Treasure Hunters
Temple Run: Treasure Hunters

Android İçin Hazine Avcıları Oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 36 dakika önce

Antik Temple Run evreninin gizemini çözüyoruz.

Temple Run: Treasure Hunters, bulmaca macera öğelerini harmanlayan eğlenceli bir Android oyunu. Serinin yeni oyununda favori hazine avcıları karakterlerimizle antik Temple Run evreninin gizemini çözüyor, hikayesini ortaya çıkarıyoruz.

Mobil platformda en çok oynanan sonsuz koşu oyunlarından Temple Run’ın yenisinde karakterler ve ortam aynı tutulsa da oynanış dinamikleri tamamen değişmiş. Yeni Temple Run oyununda karakterlerimizin kontrolü elimizde değil. Scarlett Fox, Guy Dangerous ve Barry Bones ile birlikte altından yapılmış put hazinesini ele geçirmek için uğraş veriyoruz. Altın puta ulaşmadan önce çözmemiz gereken akıl dolu bulmacalar var ve sonunda da şeytani maymunlarla yüz yüze geliyoruz.

Sonsuz koşunun yerini üçlü eşleştirme oyununa bıraktığı Temple Run: Treasure Hunters’da dinamik üç boyutlu harita ve egzotik dünyaları keşfediyoruz. Gizli Ağaçlık, Donmuş Gölgeler, Yanan Kumlar ve daha pek çok ilginç mekanda bulunuyoruz. Unutmadan, hazine avcılarımızın yeteneklerini geliştirebiliyor, özelleştirebiliyoruz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Üretici:
Scopely
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