Altın put hazinesi için yollara düşüyoruz.

Temple Run: Treasure Hunters, mobil platformda en çok indirilip oynanan sonsuz koşu oyunlarından Temple Run’ın yenisi. Yeni Temple Run oyununda favori hazine avcıları karakterlerimizin hepsi yer alırken oynanışın tamamıyla değiştirildiği göze çarpıyor. Sonsuz koşu yerine bulmacaları çözdüğümüz bir macera oyunuyla karşı karşıyayız.

iOS platformuna da ücretsiz çıkış yapan yeni Temple Run oyunu Temple Run: Hazine Avcıları’nda efsane hazine avcıları karakterlerimiz Scarlett Fox, Guy Dangerous, Barry Bones ile antik Temple Run evreninin sırrını ve hikayesini ortaya çıkarıyoruz. Gizli Ağaçlık, Yanan Kumlar, Dondurulmuş Gölgeler ve daha pek çok üç boyutlu egzotik yerde bulunmamızın elbette bir amacı var. Altından yapılmış bir put hazinenin peşindeyiz.

Sonsuz koşu yerine üçlü eşleştirmeye dayalı bulmaca oyunu formunda olan Temple Run: Treasure Hunters’da toplamamız gereken çok sayıda güçlendirici bulunmakta. Bunlarla karakterlerimizin şeytani maymunlarla mücadele edebilmeleri için gerekli.