Aksiyon dolu sahnelerin yer aldığı harika bir oyun

Tentacles - Enter the Mind, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Farklı türde parkurların yer aldığı oyunda zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz.

Sonsuz oyun moduna sahip bir aksiyon oyunu olan Tentacles - Enter the Mind, 3 boyutlu parkurlar arasında gezinip altın toplamaya çalıştığınız bir oyundur. Zihin karmaşası şeklinde karşımıza çıkan oyunda büyüleyici bir atmosferle karşılaşıyorsunuz. Farklı katmanlardan oluşan oyunda göz küresi şeklindeki bir karakteri kontrol ediyorsunuz. Harika bir deneyim sunan oyunda işiniz bir hayli zor. Arkadaşlarınıza karşı mücadele edebileceğiniz bir ortam da sunan oyunda dikkatli olmalı ve düşmanlarınızın icabına bakmalısınız. Aksiyon dolu sahnelerin yer aldığı oyunda low poly tarzında rengarenk grafikler bulunuyor. Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm Tentacles - Enter the Mind'ı mutlaka denemelisiniz.

Akıl oyunlarını ve düşünmeyi sevenlerin telefonlarında mutlaka bulunması gereken bir oyun olan Tentacles - Enter the Mind'ı kaçırmayın. Tentacles - Enter the Mind oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.