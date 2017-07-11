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Tentacles - Enter the Mind
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Tentacles - Enter the Mind

(Android)
Tentacles - Enter the Mind İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Tentacles - Enter the Mind
Tentacles - Enter the Mind
Tentacles - Enter the Mind
Tentacles - Enter the Mind
Tentacles - Enter the Mind

Android için Aksiyon Oyunu

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

Aksiyon dolu sahnelerin yer aldığı harika bir oyun

Tentacles - Enter the Mind, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Farklı türde parkurların yer aldığı oyunda zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz.

Sonsuz oyun moduna sahip bir aksiyon oyunu olan Tentacles - Enter the Mind, 3 boyutlu parkurlar arasında gezinip altın toplamaya çalıştığınız bir oyundur. Zihin karmaşası şeklinde karşımıza çıkan oyunda büyüleyici bir atmosferle karşılaşıyorsunuz. Farklı katmanlardan oluşan oyunda göz küresi şeklindeki bir karakteri kontrol ediyorsunuz. Harika bir deneyim sunan oyunda işiniz bir hayli zor. Arkadaşlarınıza karşı mücadele edebileceğiniz bir ortam da sunan oyunda dikkatli olmalı ve düşmanlarınızın icabına bakmalısınız. Aksiyon dolu sahnelerin yer aldığı oyunda low poly tarzında rengarenk grafikler bulunuyor. Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm Tentacles - Enter the Mind'ı mutlaka denemelisiniz.

Akıl oyunlarını ve düşünmeyi sevenlerin telefonlarında mutlaka bulunması gereken bir oyun olan Tentacles - Enter the Mind'ı kaçırmayın. Tentacles - Enter the Mind oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
Flashbulb Games
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