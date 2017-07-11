Becerilerinizi test edebileceğiniz harika bir aksiyon oyunu

Tentacles - Enter the Mind, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir aksiyon oyunudur. Birbirinden zorlu parkurların yer aldığı oyunda düşünce gücünüzü sınıyorsunuz.

Birbirinden zorlu parkurların yer aldığı bir zihin oyunu olan Tentacles - Enter the Mind, farklı katmanlar arasında ilerleyerek altınları toplamaya çalıştığınız bir oyundur. Aksiyon dolu sahnelere sahip olan oyunda düşmanlar ve engeller yer alıyor. Dikkatli olarak tüm engelleri geride bırakmalı ve yüksek puanlara ulaşmalısınız. Arkadaşlarınızla birlikte de oynayabileceğiniz oyunda liderlik koltuğuna oturabiliyorsunuz. Göz küresi şeklindeki bir karaktere sahip olan oyunda zevkli zamanlar da geçirebiliyorsunuz.

Harika bir deneyim sunan oyunda işinizin bir hayli zor olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca oyunda low poly tarzında rengarenk grafikler yer alıyor. Beğenerek oynayabileceğiniz Tentacles - Enter the Mind'ı mutlaka denemelisiniz. Farklı mekaniklere de sahip olan oyunda eşsiz bir oyun deneyimi yaşıyorsunuz.

Tentacles - Enter the Mind oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Oyunun detaylı oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.