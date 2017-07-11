Tesla'nın En Büyük Rakibi 380km Hıza Ulaştı!

Elektrikli arabalar konusunda Tesla'nın en büyük rakiplerinden bir tanesi olarak gösterilen Lucid Motors'un geliştirmekte olduğu aracı Lucid Air, çıktığı pist testlerinde 380km hıza ulaşmayı başardı.

Premium Sedan sınıfına dahil edilen, donanım ve tasarım konusunda dikkat çeken Lucid Air, Tesla'nın 400 beygire denk gelen motorunun karşısında 1000 beygir güç, 2.5 saniyede 0-100km hıza ulaşma ve 645 kilometrelik menzil değerleriyle teknik anlamda da rakipleri üzerinde ciddi bir baskı oluşturmaya devam ediyor. Yaptığı hız testlerini de zaman zaman takipçileriyle paylaşan ve her zaman kendi rekorunu yenilemeye çalışan Lucid Motors, bugün yayınladığı yeni bir videoyla son testlerinden görüntüleri paylaştı.

Transportation Research Facility ismini verdikleri geliştirme merkezinde çalışmalarına devam eden ekip, yine aynı merkezin yanına kurdukları oval pistte 217 mph hıza ulaşmak için küçük bir test düzenlemişlerdi. Lucid Air, geliştirici ekibin tahminlerinden de öteye giderek, bu testlerde 235 mph hızı geçmeyi de başardı. Tam olarak 235.44mph yani 382.1226km/s hıza ulaşmayı başaran aracın, bu testlerden sonra satışa çıkacak modelinde de değişikliğe gidileceği ve kullanıcılara daha hızlı bir model sunulacağı açıklandı.

Bir sonraki denemede saatte 402km hıza ulaşmayı deneyeceklerini söyleyen ekibin geliştiridiği Lucid Air, halihazırda 2.600 dolar kapora bedeli ile ön sipariş edilebiliyor. Aracın tam fiyatının da 52 bin 600 dolar olması bekleniyor.

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