Testlerde Microsoft Edge, En Tasarruflu Tarayıcı Oldu

Windows 10 Creators Update cihazlara birçok yeniliğin yanında, Edge tarayıcıya da en beklenen özelliği kazandırmış gibi görünüyor. 12 Nisan itibarıyla PC'lere servis edilen Windows 10 Creators güncellemesi, Microsoft Edge'i batarya dostu bir tarayıcı haline de getiriyor.

Aslında güncellemeden hemen sonra Edge tarayıcının performansını ölçen yine Microsoft'un ta kendisi. Yani şirket kendi ürününü, kendi yaptığı testlerle, yine kendi değerlendirmiş. Microsoft bu test platformunda Google Chrome ve Mozilla Firefox tarayıcılarını da kullanmayı unutmamış. Yapılan test, Microsoft Edge tarayıcısının rakip tarayıcılar karşısında dizüstü PC bataryasını ne kadar ekonomik kullandığı ile ilgili.

Test oldukça sade ve karmaşık şeyler gerektirmeyen bir işlemden ibaret; Vimeo'da yapılan bir canlı yayının gösterimi esnasında Microsoft Edge tarayıcı ve rakipleri ne kadar sürede bataryayı tüketiyorlar, hepsi bu. Testin sonunda Edge tarayıcı, rakibi Chrome'dan yüzde 35, Firefox'tan da yüzde 77 daha uzun süre bataryayı kullanarak testin en iyi sonucunu elde etti. Zaman olarak ölçümlendiğinde Firefox 7 saat 4 dakika, Chrome 9 saat 17 dakika, Microsoft Edge ise 12 saat 31 dakika bataryayı kullanmaya devam ettiler.

Yine de siz bu testin Microsoft tarafından yapıldığını hafızanızın bir köşesinde tutun, çok tarafsız bir test olduğunu da düşünmeyin.