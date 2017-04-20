Tetrid, popüler gameboy oyunu tetrisin yeni nesil cihazlara uyarlanmış sürümü. Tetris oyununa özlem duyuyorsanız iPhone/iPad’inize ücretsiz indirip nostalji yaşayabilirsiniz. Elbette grafiksel olarak klasiğin yanından yaklaşmıyor ancak oynanış tarafında orijinali kadar eğlenceli.

Tetrid’i klasik, bildiğimiz tetristen ayıran en önemli fark; üç boyutlu olması. Farklı formda renkli blokları döndürlebilir yapıda platform üzerine yerleştirmeye çalışıyorsunuz. Blokların oturduğu platformı sürükleme hareketiyle sağa veya sola döndürerek blokları kusursuzca üst üste diziyorsunuz. Sarı blokları temizlemeyi başarırsanız sonraki seviyeye atlıyorsunuz. Olmadık zamanda çıkarak tüm uğraşlarınızı bitiren sürpriz blokları temizlemek için de bombaları kullanıyorsunuz. Bunun dışında dokunarak blokların daha hızlı inmesini sağlıyorsunuz.