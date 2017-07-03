Çok farklı uzantıdaki metinleri düzenleyin ve en iyi haline getirin!

Text Editor Pro, çoklu diller ve komut dosyaları için sözdizimi vurgulama desteği ile birlikte gelen güçlü bir metin düzenleme aracıdır.

Text Editor Pro (önceden EditBone), 100'den fazla hazır skin'i, Unicode karakter haritasını, sayısal birim dönüştürme aracını, SQL biçimlendirmesini ve birden fazla dizin ve arama sonucu için destek sağlamak için 100'ün üzerinde seçeneğe erişim sağlar. Böylece kodlama yapmak ve text editing üzerinde çalışmak isteyen biri, kolay arayüzü sayesinde Text Editor Pro üzerinden kolayca aradığına ulaşabilir ve işini birkaç saniye içerisinde bitirebilir.

"Windows'un içinde gelen WordPad, Microsoft Notepad ve Notepad++ metin editörleridir, ama WordPad küçük ve hızlı bir kelime işlemci sayılabilir. Notepad temel metin editörüdür, grafik ve OLE desteklemez: .txt uzantılı dosyaları açmak ve işlemekte, HTML yazmada Notepad kullanılır. Notepad Ansi, Unicod ve UTF8 kodlarını destekler. Notepadde font tüm belgeye uygulanır ancak dosyasıyla kaydedilmez, yani başka bir bilgisayarda dosya açıldığında o bilgisayar programının fontuyla görüntülenir. WordPadde ise font tüm belgeye veya bir kelimeye uygulanabilir, biçimlendirilebilir, dosya açıldığında o haliyle açılır." Text Editor Pro da tam olarak bu işleri yapan ve C++, COBOL, DOT Graph Drawing, DSP, DWScript, Fortran, Foxpro, Java, Perl, Python, Ruby SQL ve daha birçok farklı dille çalışan bir programdır. Kodlama işiyle uğraşıyor ve kendinize böyle bir program arıyorsanız, kesinlikle Text Editing Pro'ya göz atmanızı tavsiye ederiz.