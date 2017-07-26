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The Franz Kafka Videogame
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The Franz Kafka Videogame

The Franz Kafka Videogame İndir Hemen İndir

377 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
The Franz Kafka Videogame
The Franz Kafka Videogame
The Franz Kafka Videogame
The Franz Kafka Videogame
The Franz Kafka Videogame

iPhone ve iPad İçin Bulmaca Macera Oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 7 dakika önce

K. adlı kahramanla uzun bir yolculuğa çıkıyoruz.

The Franz Kafka Videogame, yılın oyunu ve en iyi macera rpg oyunu ödüllerini almış, bulmaca – macera türünü sevenlerin kaçırmaması gereken bir mobil oyunu. iOS platformuna özel çıkış yapan oyun, ödüllü Hamlet'in yaratıcısının imzasını taşımasılya öne çıkıyor.

Gariplik, sürrealizm, mutlak belirsizlik atmosferini deneyimlemek için harika bir oyun. Kafanızı çalıştırarak çözebileceğiniz orijinal mantık bulmacaları yer alıyor. Oyunda kontrol ettiğimiz karakter, yeni iş teklifi aldıktan sonra hayatı değişen K. Tam ismini bilmediğimiz şapkalı karakterle uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Etraftaki nesneler ve karakterlerle etkileşime girerek içerisinde bulunduğumuz dünyadan çıkış yolu arıyoruz. Bu tarz oyunlarda genellikle eşyaları topladığımız envanterimiz vardır ancak bu oyunda böyle bir şey yok.

Modern dünya edebiyatının özgün yazarlarından Franz Kafka’nın yazılarından ilham alınarak hazırlanmış olduğu belirtilen oyunda bolca diyalog geçiyor. Neyse ki oyunun Türkçe dil desteği var.

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Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
Daedalic Entertainment GmbH
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