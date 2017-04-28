The Office Quest eğer bulmaca çözme yeteneklerinize güveniyorsanız size bolca eğlence sunabilecek point & click türünde bir macera oyunu.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir oyun olan The Office Quest'da ofis hayatından çok sıkılan ve kendine bir çıkış yolu arayan bir kahramanın yerine geçiyoruz. Ofis bizim için adeta bir hapishane olduğu için sıvışmak için mücadele etmemiz gerekli. Fakat sinir bozucu iş arkadaşlarımız ve hain patronumuz buna izin vermiyorlar.

The Office Quest'te ofisten sıvışabilmek için iş arkadaşlarımızı ve patronumuzu kandırmamız, karşımıza çıkan engelleri zekamızı kullanarak atlatmamız gerekiyor. Oyunda diyaloglar kurarak ipuçları toplayabiliyor, etrafı keşfederek işimize yarayacak araçları bulabiliyoruz. Bu ipuçlarını ve araçları birleştirerek de hikaye boyunca ilerleyebiliyoruz.

The Office Quest oldukça ilginç karakter tasarımlarına, başarılı bir 2 boyutlu görünüme ve mizah dolu bir hikayeye yer vermekte.