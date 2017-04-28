The Office Quest eğer sürükleyici ve komik bir maceraya atılmak isterseniz tavsiye edebileceğimiz bir mobil oyun.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz point & click türünde bir macera oyunu olan The Office Quest'de çalıştığı ofiste bunalan ve kendisini bu ofisten kurtarmaya çalışan bir kahramanın yerine geçiyoruz. Oyunda kahramanımızın sıkıcı bir yer olan ofisinden kurtulabilmesi için sinir bozucu iş arkadaşları ve huysuz patronunu atlatması, karşısına çıkan engelleri aşması gerekiyor. Bütün bu mücadeleleri aşabilmek için zekamızı kullanıyoruz ve mizahla harmanlanmış hikaye boyunca ilerliyoruz.

The Office Quest klasik bir point & click macera oyunu olarak tanımlanabilir. 2 boyutlu oyunda çeşitli karakterlerle diyalogları kuruyoruz ve bize ipuçları verecek bilgiler elde ediyoruz. Bu ipuçları ile bulmacaları çözebilmek için çeşitli eşyalara da ihtiyaç duymaktayız. Farklı yerleri keşfederek bu eşyaları bulabilmemiz mümkün.

The Office Quest oldukça ilginç ve renkli karakter tasarımlarına sahip. Eğer arkanıza yaslanıp rahatlamak isterseniz The Office Quest'i oynayabilirsiniz.