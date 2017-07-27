The Revenge of Shinobi
Android İçin Ninja Oyunu
SEGA'nın efsane ninja oyunu orijinal şekliyle mobil platformda
The Revenge of Shinobi, SEGA’nın 1990 yılında çıkardığı yan kamera bakış açısından (side-scrolling) oynanış sunan ninja oyunu ve artık mobil cihazlarımızda da oynayabiliyoruz. Android platformunda ücretsiz indirilmeye açılmasıyla sevindiren yapımda ustamızı öldürenlerin peşine düşüyoruz.
SEGA ile saatler harcayan neslin unutmadığını düşündüğüm klasiklerden The Revenge of Shinobi, seneler sonra orijinal şekli korunarak yeni nesil cihazlara uyarlanmış olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda Joe Musashi adında intikam ateşiyle yanıp tutuşan bir ninjayı kontrol ediyoruz. Ustamızı öldüren ve gelinimizi kaçıran bir suç örgütü olan Neo Zeed’i bulmak için dünyayı dolaşıyoruz.
The Revenge of Shinobi Özellikleri:
- Boss savaşlarının kaçınılmaz olduğu sekiz bölge
- Oyun boyunca gizlenmiş gizli güçlendiriciler
- Uzaktaki düşmanlar için ninja yıldızı
- Ninjutsu teknikleri
- Düşmanları tek hamlede bitirmek için gök gürültüsü ve ateş
- Basitten ileri seviyeye dört zorluk düzeyi
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.4 ve üzeri
- Üretici:
- Sega
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