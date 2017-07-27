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The Revenge of Shinobi
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The Revenge of Shinobi

(iOS)
The Revenge of Shinobi İndir Hemen İndir

157 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
The Revenge of Shinobi
The Revenge of Shinobi
The Revenge of Shinobi
The Revenge of Shinobi

iPhone ve iPad İçin Ninja Oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

SEGA'nın bir klasiği daha, orijinal şekliyle mobilde

The Revenge of Shinobi, SEGA’nın klasikleri arasında ve artık akıllı telefon/tabletlerde de oynanabiliyor. Yan kamera açısından (side-scrolling) oynanış sunan ninja oyununda ustamızı öldüren ve gelinimizi kaçıran bir suç örgütü olan Neo Zeed’in peşine düşüyoruz.

Joe Musashi adında usta bir ninjayı kontrol ettiğimiz oyunda boss’larla yüz yüze geldiğimiz sekiz bölgede bulunuyoruz. Oyun boyunca gizlenmiş güçlendiricileri almamız boss savaşlarında üstünlük kurabilmemiz açısından önemli. Ninjutsu teknikleriyle düşmanları etkisiz hale getirip Neo Zeed’e bir adım daha yaklaşıyoruz. Bu arada ninjaların efsane silahı ninja yıldızının (shuriken) yanında gök gürültüsü ve ateş gibi düşmanları topluca bitirebildiğimiz güçlerimiz de var.

Kontrolcü desteğiyle gelen oyunda oyunumuzu dilediğimiz zaman kaydedip çıkabiliyoruz. Durak noktalarının olmaması, oyun kaydının bize bırakılması boss’ların fazlaca olduğu oyunda güzel olmuş. Zar zor yendiğimiz düşmanlarla tekrar karşılaşmamak adına oyunun istediğimiz kısmında kayıt oluşturabiliyoruz. Oyunun beğendiğim bir yanı da; offline yani çevrimdışı, internetsiz oynama seçeneği sunması.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
Sega
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