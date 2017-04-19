The Roadie 2, Gitarınızı Otomatik Akort Edecek

Kickstarter'ın en başarılı projelerinden The Roide 2'de sona gelindi ve projenin hayata geçmesi için gerekli olan yardımın çok çok fazlası toplanıldı.

Gitar çalanların en çok üşendikleri şeylerden bir tanesi de gitar akort etmedir. Müzik kulağınız yoksa -benim gibi- ve sahip olduğunuz aleti de tam olarak kullanmayı bilmiyorsanız, her zaman en iyi sonuçları alamayabiliyorsunuz. Son zamanlarda çıkan akıllı telefon uygulamaları ve daha iyi akort cihazları işinizi bir hayli görse de bunu sizin için yapacak bir cihaza her zaman ihtiyacınız vardı.

The Roaide 2 isimli proje de tam olarak bu sorunu çözmek için ortaya atılmıştı. Kickstarter üzerinde başlatılan kampanya ile ortaya çıkan Roadie, hem en iyi akortu vaat ediyor hem de bunu sizin için otomatik olarak gerçekleştiriyordu. Bir cihazın üzerine yerleştirilen mekanizma ile bu işi çözen geliştiriciler; akort burgularının üzerine yerleştireceğiniz aletin, sizin için akort işlemini hızlıca halletmesine olanak sağladılar.

Kickstarter üzerinde 312 bin dolardan fazla para toplayarak kampanyasını sonlandıran The Roaide 2'nin üretime geçmeye başlayacağı ve ekim ayından itibaren destekçilere gönderileceği söylendi. Bu projeye Kickstarter üzerinden destek verme şansını kaçıranlar için de cihazın 129 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacağı açıklandı.

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