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The Rock Yeni Reklam Filminde Siri ile Başrolü Paylaştı

the rock

Steve Jobs'tan sonra, Apple'ın dijital asistanı Siri de film yıldızı olmayı başardı. Apple iş birliği yapılarak çekilen The Rock x Siri: Dominate The Day reklam filminin başrolünde Dwayne Johnson ve sanal asistan Siri, birbirlerinden neredeyse rol çalıyorlar.

Apple'ın dijital asistanı Siri'nin ön plana çıkarıldığı film, uzun metrajlı bir reklam filmi olarak düşünülmüş. Her türlü zor durumda destek olabilen dijital asistan Siri'ye filmde dikkat çekilmeye çalışılmış. Filmin yapımını Apple üstlendiği için bu durum çok da şaşırtıcı değil.

Twitter hesabında film için açıklama yapan Dwayne Johnson, "Şimdiye kadarki en büyük, en çılgın, en seksi ve en eğlenceli film" yorumunu yaptı. Ayrıca, bu tip farklı projelerde yer almak istediğini de belirtti. Facebook üzerinden paylaştığı bir iletide ise, "ROCK + Apple = Eğlence" denklemini kurmayı da ihmal etmedi.

Bu prodüksiyonun serideki ilk reklam mı, yoksa daha devamı gelecek mi henüz bilmiyoruz. Ancak, bu tip teknolojiyle iç içe olan filmler görmek hoş olabiliyor. Apple tarafından yayınlanan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

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Yazar: - 24.07.2017

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