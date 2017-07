The Sims 4, Xbox One İçin Çıkış Yapabilir

2 Eylül 2014 tarihinde PC için çıkış yapan The Sims 4, şimdi de Xbox One için çıkış yapmaya hazırlanıyor.

Microsoft tarafından geliştirilen yaşam simülasyonu türündeki The Sims 4, simülasyon oyunları arasındak en popüler yapım olmuştu. Ancak, sadece PC platformuna çıkış yapması konsol oyuncularını bir hayli üzüyordu.

Sadece PC platformuna çıkış yapan The Sims 4, artık Xbox One platformuna da çıkış yapacak. Henüz Electronic Arts tarafından bir doğrulama gelmedi ancak, Microsoft tarafından oyunun Xbox One için listelenmesi oyuncuları mutlu etmeye yetti.

Xbox One oyuncu kontrolleriyle The Sims 4 oynamak oldukça eğlenceli olacak gibi geliyor. Microsoft tarafından yapılan listeye göre The Sims 4 konsol oyunu 17 Kasım'da, The Sims 4: Deluxe Party Edition sürümü de 14 Kasım'da Xbox One için çıkış yapacak.

Xbox One X için Ön Siparişler Çok Yakında

Witcher 3 Hayatta Kalma Modu Çıktı!