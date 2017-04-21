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The Zombie Race
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The Zombie Race

(Android)
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Editör Puanı: 5/5
5
The Zombie Race
The Zombie Race
The Zombie Race
The Zombie Race
The Zombie Race

Zombilerle korunan alanlarda sürüş keyfi

Erkan Calp Son güncelleme 4 saat önce

The Zombie Race, Android platformunda popüler fizik tabanlı yarış oyunu Hill Climb Racing’in zombili hali desem sanırım yanlış olmaz. Zombilerle korunan bozuk yollarda her an düşme tehlikesiyle ilerlediğimiz yarış oyununda canavar kamyon, kamyonetler başta olmak üzere özel zırhlı araçları kullanıyoruz.

Sonsuz zombi sürüsüyle korunan çöl ve tehlikeli ormanlarda bulunduğumuz oyunda kaza yapmadan ne kadar ilerlersek o kadar fazla puan topluyoruz. Gerekli yükseltmeleri yaparsak benzinimizin ansızın bitmesi gibi sürprizlerle de karşılaşmıyoruz. Silahlar, ortalığı kana bulayan kesici aletlerle donatılmış araçlarla zombileri öldürüyoruz. Kimi zaman korumamıza güvenip ezerek, kimi zaman da kafalarına nişan alarak öldürdüğümüz yürüyen ölülerin bitmemesi ise oyunun tek kötü yanı.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Weblock & Fazzidice
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