The Zombie Race, Android platformunda popüler fizik tabanlı yarış oyunu Hill Climb Racing’in zombili hali desem sanırım yanlış olmaz. Zombilerle korunan bozuk yollarda her an düşme tehlikesiyle ilerlediğimiz yarış oyununda canavar kamyon, kamyonetler başta olmak üzere özel zırhlı araçları kullanıyoruz.

Sonsuz zombi sürüsüyle korunan çöl ve tehlikeli ormanlarda bulunduğumuz oyunda kaza yapmadan ne kadar ilerlersek o kadar fazla puan topluyoruz. Gerekli yükseltmeleri yaparsak benzinimizin ansızın bitmesi gibi sürprizlerle de karşılaşmıyoruz. Silahlar, ortalığı kana bulayan kesici aletlerle donatılmış araçlarla zombileri öldürüyoruz. Kimi zaman korumamıza güvenip ezerek, kimi zaman da kafalarına nişan alarak öldürdüğümüz yürüyen ölülerin bitmemesi ise oyunun tek kötü yanı.