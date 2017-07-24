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Thor: Ragnarok İçin Mükemmel Bir Fragman Yayımlandı

Thor Ragnarok İçin Mükemmel Bir Fragman Yayımlandı

San Diego'da düzenlenen Comic Con'dan bir fragman daha geldi. Bu sefer de Thor: Ragnarok filminden heyecen verici görüntüler paylaşıldı.

Marvel rüzgarı esmeye devam ediyor. Son dönemlerde dillerden düşmeyen Marvel, inanılmaz haberlerle ve muhteşem fragmanlarla bizleri heyacandan havalara uçurmayı başarıyor. Marvel's Inhumans ve The Defenders dizilerinden fragmanlar yayımlayan Marvel, şimdi de Thor: Ragnarok filminden fragman paylaştı. Infinity War filminin fragmanını göstermekte nazlanan Marvel, Thor Ragnarok ile bu açığı kapatmak istemiş gibi görünüyor.

Thor: Ragnarok filminin yeni fragmanı da muhteşem gözüküyor. Hatta şu ana kadar izlediğim en iyi fragman olduğunu söyleyebilirim. Oyunculuklar muhteşem gözüküyor. Zaten Cate Blanchett'in bu tür rollere ne kadar çok yakıştığını hepimiz biliyoruz. Kendisini muhteşem bir anti kahraman olan "Hel" olarak izleyeceğiz.

Thor Ragnarok filmi 27 Ekim 2017'de beyaz perdeye çıkacak. 27 Ekim'e kadar nefesimizi tutmamız gerekecek.

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Yazar: - 24.07.2017

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