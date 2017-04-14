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TiKiTaKa!
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TiKiTaKa!

TiKiTaKa! İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 5/5
5
TiKiTaKa!
TiKiTaKa!
TiKiTaKa!
TiKiTaKa!
TiKiTaKa!

Düşmanlarınızı ortadan kaldırmalı ve zorlu bölümleri tamamlamalısınız

Murat İşçi Son güncelleme 51 dakika önce

TiKiTaKa!, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Popüler sonsuz aksiyon oyunu BBTAN'ın yapımcısı tarafından geliştirilen TiKiTaKa! yine bağımlılık yapıcı bir etkiye sahip.

Karakterleri vurarak oynadığımız oyunda parmağımızla nişan alıyor ve düşmanlarımızı ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Farklı silahlar kullanabileceğimiz oyunda birbirinden zorlu bölümler de yer alıyor. Basit ve bağımlılık yapıcı etkiye sahip olan oyunda tek yapmanız gereken nişan almak ve karakterin şiddetini belirlemek. Kare bir kutu içerisinde geometrik bilginizi kullanarak düşmanları ortadan kaldırıyor ve puanlar topluyorsunuz. Arkadaşlarınıza karşı da oynayabileceğiniz oyun masa hokeyini de andırıyor. Kolay ve eğlenceli olarak nitelendirebileceğim TiKiTaKa! oyununu mutlaka denemelisiniz. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda dikkatli olmanız gerekiyor.

Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda farklı karakterlerin kilitlerini de açabiliyorsunuz. Renkli tasarımı ve eğlenceli ses efektleriyle TiKiTaKa! mutlaka denenmesi gereken bir oyundur diyebilirim. Sürükleyiciliği oldukça fazla olan oyunda işiniz bir hayli zor.

TiKiTaKa! oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebillirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
111Percent
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