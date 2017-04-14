TiKiTaKa!, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir beceri oyunudur. BBTAN, FFTAN, BBGO gibi popüler oyunların yapımcısı tarafından geliştirilen TiKiTaKa! ile eğlence devam ediyor.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir beceri oyunu olan TiKiTaKa!, düşmanlarınızı yok etmeye çalıştığınız bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda bir karakteri kontrol ediyor ve düşmanlara nişan alarak düşmanlarınızı yok etmeye çalışıyorsunuz. Dikkatli olmanız gereken oyunda düşmanlarınızın saldırısından da kaçmalısınız. Oyunda bir kare kutu içerisinde duruyorsunuz ve kenarlara çarparak düşmanlarınızı yok ediyorsunuz. Masa hokeyinin oynanışına oldukça benzer bir oynanışa sahip olan oyunda nişancılığınızı konuşturuyorsunuz. Kolay ve eğlenceli olarak nitelendirebileceğim oyunda işiniz bir hayli zor. Arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz oyunda farklı zorluktaki bölümleri geçmeniz gerekiyor.

Farklı karakterlerin kilitlerini açabileceğiniz oyunda zevkli zamanlar geçiriyor ve geometrik bilginizi test ediyorsunuz. Renkli tasarımı ve eğlenceli ses efektleriyle TiKiTaKa! mutlaka denenmesi gereken bir oyundur.

TiKiTaKa! oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.