?     Geri Bildirim
Time Lock
TamindirMobilVerimlilikTime Lock

Time Lock

Time Lock İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Time Lock
Time Lock
Time Lock
Time Lock
Time Lock

Android için Telefon Kullanımı Kısıtlama Uygulaması

Volkan Yılmaz Son güncelleme 2 saat önce

Time Lock uygulamasıyla Android cihazlarınıza olan bağımlılığın önüne geçebilmeniz amaçlanıyor.

Time Lock uygulamasıyla Android cihazlarınıza olan bağımlılığın önüne geçebilmeniz amaçlanıyor.

Akıllı telefon bağımlılığı büyükten küçüğe hemen hemen her bireyde karşılaşılan bir durum olmaya başladı. Sosyal medya uygulamaları ve oyunlar, kullanıcıların “telefonum olmadan yaşayamam” gibi oldukça saçma bir duruma sürüklenmesine neden oluyor. Bu durumun farkında olan geliştiriciler, oldukça etkili bir yöntemle bu bağımlılığın önüne geçmeyi amaçlıyorlar. Time Lock uygulaması ile seçtiğiniz süre boyunca telefonunuzun içeriğine erişebilmeniz engelleniyor ve sadece telefon görüşmeleri yapabilmenize izin veriliyor. Telefonunuzun kilidini açmak için belirli sayıda sallamanız gereken uygulamada, kilidi ne kadar çok açarsanız bir sonraki seferde daha fazla sallamanız gerekiyor.

Ders çalışmanız gerektiğinde ya da bir iş üzerinde yoğunlaşmanız gerektiğinde imdadınıza koşan Time Lock uygulaması, telefonunuza erişimi engellemesiyle birlikte aynı zamanda pil tasarrufu da yapabilmenizi sağlıyor. Oldukça basit bir kullanıma sahip olan ve cihazınızın performansını etkilemeyen Time Lock uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Time Lock için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3.3 ve üzeri
Üretici:
Time Factory
Time Lock QR Kodu Okutarak İndir

Verimlilik Popülerleri

  1. ACR
    ACRAndroid için Görüşme Kayıt Uygulaması
  2. ES File Explorer
    ES File ExplorerAndroid için Dosya Yönetimi Uygulaması
  3. Dosya Yöneticisi
    Dosya YöneticisiAndroid için Dosya Yönetme Uygulaması
  4. QR Code Reader
    QR Code ReaderAndroid için Karekod Okuyucu
  5. Andy - Siri for Android
    Andy - Siri for AndroidAndroid İçin Sesli Asistan Uygulaması