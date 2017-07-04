Time Lock uygulamasıyla Android cihazlarınıza olan bağımlılığın önüne geçebilmeniz amaçlanıyor.

Time Lock uygulamasıyla Android cihazlarınıza olan bağımlılığın önüne geçebilmeniz amaçlanıyor.

Akıllı telefon bağımlılığı büyükten küçüğe hemen hemen her bireyde karşılaşılan bir durum olmaya başladı. Sosyal medya uygulamaları ve oyunlar, kullanıcıların “telefonum olmadan yaşayamam” gibi oldukça saçma bir duruma sürüklenmesine neden oluyor. Bu durumun farkında olan geliştiriciler, oldukça etkili bir yöntemle bu bağımlılığın önüne geçmeyi amaçlıyorlar. Time Lock uygulaması ile seçtiğiniz süre boyunca telefonunuzun içeriğine erişebilmeniz engelleniyor ve sadece telefon görüşmeleri yapabilmenize izin veriliyor. Telefonunuzun kilidini açmak için belirli sayıda sallamanız gereken uygulamada, kilidi ne kadar çok açarsanız bir sonraki seferde daha fazla sallamanız gerekiyor.

Ders çalışmanız gerektiğinde ya da bir iş üzerinde yoğunlaşmanız gerektiğinde imdadınıza koşan Time Lock uygulaması, telefonunuza erişimi engellemesiyle birlikte aynı zamanda pil tasarrufu da yapabilmenizi sağlıyor. Oldukça basit bir kullanıma sahip olan ve cihazınızın performansını etkilemeyen Time Lock uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.