?     Geri Bildirim
TamindirHaberSosyal MedyaTinder'la İlgili Şaşırtan Tespit

Tinder'la İlgili Şaşırtan Tespit

Tinder

Eylül 2012 yılında piyasaya sürülen ve o zamandan bu yana popülaritesini sürekli artıran çöpçatanlık uygulaması Tinder, bilimsel bir çalışmaya konu olurken, ortaya konan tespitler de bir o kadar ilgi çekici oldu. Buna göre Tinder’da cinsiyetlere göre belli başlı selfie tarzları daha sık tercih ediliyor.

Geçen yılın istatistiklerine göre 100 milyondan fazla kullanıcı tarafından indirilen ve 1 milyonu aşkın ücretli üyesi bulunan Tinder, Kanada’nın Saskatchewan Üniversitesi’nden bilim insanları tarafından istatistiki bir araştırmaya konu olurken erkek ve kadın kullanıcıların belirli selfie pozlarının üzerinde durduğu ortaya çıktı.

Tinder

900 kadar Tinder kullanıcısının profillerini inceleyen ekip, kadın kullanıcıların üstten çekilen selfie tarzlarını tercih ettiğini ve erkek kullanıcıların ise alttan çekilmiş selfie pozlarına ağırlık verdiğini ortaya çıkardı. Bunun sebebi ise erkek kullanıcıların uzun görünme çabası ve kadın kullanıcıların ise ince görünme çabası olarak değerlendirildi. Çalışmada ortaya çıkan sayısal verilere göre erkek profillerin yüzde 40’ı alttan çekilen selfie tarzlarını profillerinde de kullanırken, bu oran kadın profillerinde yüzde 16’da kaldı. Kadın profillerin dörtte biri ise yukarıdan çekilen selfie pozlarına profillerinde yer verdi.

İndir7 MB
Tinder Android
Tinder Android Android için Arkadaşlık Uygulaması

İndir9.6 MB
Tinder iOS
Tinder iOS iPhone ve iPad için Arkadaşlık Uygulaması

İndir8.7 MB
TinderWindows
TinderWindows Windows 8.1 için Tinder İstemcisi

Tinder Gold Geliyor, İnternet Çapkınlarından Tam Puan Alacak

Dünyanın Son Beyaz Kuzey Gergedanı Tinder'da Eş Arıyor

Editöre Yaz:
Yazar: - 10.07.2017

Tinder'la İlgili Şaşırtan Tespit İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Sosyal Medya'da 'Karpuz Elbise' Çılgınlığı Sosyal Medya'da 'Karpuz Elbise' Çılgınlığı Sosyal medya platformlarında mannequin challenge ya da heykellerle manidar fotoğraflar çekmek gibi ilginç furyalara tanıklık ettik. Bu tür trendler…
Sosyal Medya Bağımlılığı Psikolojik Hastalıklara Sebep Oluyor Sosyal Medya Bağımlılığı Psikolojik Hastalıklara Sebep OluyorSosyal medyanın, deyim yerindeyse yokluğu bir dert varlığıysa yara. Üzerinde yapılan sayısız araştırmanın sonucunda gönül rahatlığıyla… iPhone 8'de 4 Renk Seçeneği Olacak iPhone 8'de 4 Renk Seçeneği OlacakTeknoloji devi Apple'ın yeni cihazının nasıl olacağı çok merak ediliyor. iPhone 8 olacağı kesinleşen amiral gemisi, şirketin şimdiye kadar…
Google Allo'nun Masaüstü Sürümü Birkaç Hafta İçinde Geliyor Akıllı Telefonlara 12.1 Milyar TL Harcadık

ÇOK OKUNAN HABERLER

SOSYAL MEDYA HABERLERİ