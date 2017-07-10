Tinder'la İlgili Şaşırtan Tespit

Eylül 2012 yılında piyasaya sürülen ve o zamandan bu yana popülaritesini sürekli artıran çöpçatanlık uygulaması Tinder, bilimsel bir çalışmaya konu olurken, ortaya konan tespitler de bir o kadar ilgi çekici oldu. Buna göre Tinder’da cinsiyetlere göre belli başlı selfie tarzları daha sık tercih ediliyor.

Geçen yılın istatistiklerine göre 100 milyondan fazla kullanıcı tarafından indirilen ve 1 milyonu aşkın ücretli üyesi bulunan Tinder, Kanada’nın Saskatchewan Üniversitesi’nden bilim insanları tarafından istatistiki bir araştırmaya konu olurken erkek ve kadın kullanıcıların belirli selfie pozlarının üzerinde durduğu ortaya çıktı.

900 kadar Tinder kullanıcısının profillerini inceleyen ekip, kadın kullanıcıların üstten çekilen selfie tarzlarını tercih ettiğini ve erkek kullanıcıların ise alttan çekilmiş selfie pozlarına ağırlık verdiğini ortaya çıkardı. Bunun sebebi ise erkek kullanıcıların uzun görünme çabası ve kadın kullanıcıların ise ince görünme çabası olarak değerlendirildi. Çalışmada ortaya çıkan sayısal verilere göre erkek profillerin yüzde 40’ı alttan çekilen selfie tarzlarını profillerinde de kullanırken, bu oran kadın profillerinde yüzde 16’da kaldı. Kadın profillerin dörtte biri ise yukarıdan çekilen selfie pozlarına profillerinde yer verdi.

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