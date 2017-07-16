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Tiny Wild West
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Tiny Wild West

(Android)
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Editör Puanı: 4/5
4
Tiny Wild West
Tiny Wild West
Tiny Wild West
Tiny Wild West
Tiny Wild West

Android İçin Vahşi Batı Oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 5 dakika önce

Barda eğlenirken gelen pisliklere günlerini gösterin.

Tiny Wild West, görselleri, sesleri ve oynanışıyla atari oyunlarının popüler olduğu zamanlara götüren vahşi batı oyunu. Nostalji yaşamak adına Android telefonunuza indirip oynayabileceğiniz sürükleyici yapıda süper eğlenceli bir retro yapım.

Oyunda barda eğlenirken birden içeriye girip huzur bozan haydutlara karşı mücadele veriyoruz. Etrafımızı saran çok sayıda haydut olsa da en iyi kovboylardan biri olduğumuzdan hepsini haklamamız fazla uzun sürmüyor. Haydutları yakalayıp şerife teslim etmemiz istenmediğinden içeri girdikleri anda silahımızı ateşliyoruz.

Sonsuz oynanış sunan vahşi batı temalı shoot em up action oyununda kontroller de eski stil. Ekranın köşe noktalarına yerleştirilmiş büyük ve görünür butonları kullanarak karakterimiz kontrol ediyor, aksiyona giriyoruz. Karakter demişken, oyunda hepsi farklı yetenek ve oynanış stiline sahip 10 karakter var. Hangi karakteri alırsak alalım üç can hakkımız var.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 5.0 ve üzeri
Üretici:
MoleQlar Games
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