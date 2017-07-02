Toca Lab: Plants
Android İçin Çocuk Oyunu
Bitkilerle deneyler yapın.
Toca Lab: Plants, küçük yaşta oyunculara hitap eden bitki yetiştirme, deney yapma oyunu. Toca Boca’nın tüm oyunları gibi animasyonlarla desteklenmiş, rengarenk minimal stili görsellere sahip ve karakterlerle etkileşime geçilebilen kolay oynanış sunuyor.
Toca Boca’nın Android platformuna ücretli çıkardığı oyunda çocuklar bilim dünyasına adım atıyor.
Beş grubuna ayrılan bitkiler (algler, yosunlar, eğrelti otları, ağaçlar, çiçekli bitkiler) üzerine deneyler yaparken bitkilerin Latince isimlerini öğrenebildiğiniz oyunda laboratuvardaki beş farklı yeri ziyaret ediyorsunuz. Bitkinizin ışığa verdiği tepkiyi ölçtüğünüz büyütme ışığı, bitkinizi sulama tankına koyup su üzerindeki hareketini gözlemlediğiniz sulama tankı, bitkinizin beslenme şeklini öğrenmeye çalıştığınız besin istasyonu, bitkilerinizi kopyalayabildiğiniz klonlama makinesi ve bitkinizi başka bir bitkiyle karıştırabildiğiniz melezleme cihazı, laboratuvarda kullanımınıza sunuluyor.
- Lisans:
- Ücretli
- Dil Desteği:
- İngilizce Türkçe
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.4 ve üzeri
- Üretici:
- Toca Boca
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