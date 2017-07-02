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Toca Lab: Plants
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Toca Lab: Plants

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Editör Puanı: 4/5
4
Toca Lab: Plants
Toca Lab: Plants
Toca Lab: Plants
Toca Lab: Plants
Toca Lab: Plants

Android İçin Çocuk Oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Bitkilerle deneyler yapın.

Toca Lab: Plants, küçük yaşta oyunculara hitap eden bitki yetiştirme, deney yapma oyunu. Toca Boca’nın tüm oyunları gibi animasyonlarla desteklenmiş, rengarenk minimal stili görsellere sahip ve karakterlerle etkileşime geçilebilen kolay oynanış sunuyor.

Toca Boca’nın Android platformuna ücretli çıkardığı oyunda çocuklar bilim dünyasına adım atıyor.

Beş grubuna ayrılan bitkiler (algler, yosunlar, eğrelti otları, ağaçlar, çiçekli bitkiler) üzerine deneyler yaparken bitkilerin Latince isimlerini öğrenebildiğiniz oyunda laboratuvardaki beş farklı yeri ziyaret ediyorsunuz. Bitkinizin ışığa verdiği tepkiyi ölçtüğünüz büyütme ışığı, bitkinizi sulama tankına koyup su üzerindeki hareketini gözlemlediğiniz sulama tankı, bitkinizin beslenme şeklini öğrenmeye çalıştığınız besin istasyonu, bitkilerinizi kopyalayabildiğiniz klonlama makinesi ve bitkinizi başka bir bitkiyle karıştırabildiğiniz melezleme cihazı, laboratuvarda kullanımınıza sunuluyor.

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Lisans:
Ücretli
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.4 ve üzeri
Üretici:
Toca Boca
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