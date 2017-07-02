Bitkiler yetiştirin, deneyler yapın.

Toca Lab: Plants, Toca Boca’nın küçük yaşta mobil oyunculara sunduğu eğitici oyunlar arasında. Gerçek hayattaki bitkilerin isimlerini Latince isimleriyle birlikte öğreten oyunda 35 farklı bitki karakteri keşfedilmeye bekliyor. Hem iPhone hem de iPad ile uyumlu olan bu oyun, tam çocuğunuz/küçük kardeşinize göre.

Çocuklara bitki sevgisini aşılayan harika bir mobil oyun olduğunu düşündüğüm Toca Lab: Plants’de yeşil algler, yosunlar, ağaçlar, çiçekli bitkiler, eğrelti otları üzerinde deneyler yaparak bitkinizi geliştirmeye çalışıyorsunuz. Bitkinizin ışık ve suya verdiği tepkiyi ölçmekten bitkinizin besleme şeklini keşfetmeye laboratuvarda yapmanız gereken onlarca iş var.