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Tome of Heroes
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Tome of Heroes

(iOS)
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613 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Tome of Heroes
Tome of Heroes
Tome of Heroes
Tome of Heroes
Tome of Heroes

iOS için Rol Yapma Oyunu

Yağız Sarman Son güncelleme 23 saat önce

Rekabetten hoşlanıyorsan hemen Tome of Heroes'a katıl!

iOS işletim sistemli mobil cihazlardan oynayabileceğiniz Tome of Heroes, rekabetçi oyunlardan keyif olan strateji tutkunlarına hitap eden rol yapma tarzında bir mobil oyundur.

Tome of Heroes mobil oyununda öncelikle dünyanın dört bir yanından oyunu oynayan gerçek kullanıcılarla karşı karşıya oynayacaksınız. Bu yönüyle Tome of Heroes rekabeti seven oyuncuların ilgisini çekiyor. Ayrıca mobil cihazlara uygun basit kontrolleri ve hızlı oynanış mekaniği sayesinde akıcı bir şekilde rakibin hamlelerine karşılık verebileceksiniz.

Tome of Heroes mobil oyununda yer alan birbirinden farklı kahramanlardan oluşturacağınız ekibinizle savaşlara katılacaksınız. Kendi stratejiniz dahilinde ekibinize kahraman seçmeniz akıllı olacaktır. Ayrıca seçtiğiniz kahramanları savaş alanında yine kendiniz yönlendireceksiniz. Yani Tome of Heroes strateji ve rol yapma türlerini aynı anda barındırarak geniş bir oyuncu kitlesine de hitap ediyor.

Her ay ücretsiz gelen güncellemelerle birlikte oyun sürekli bir hale gelirken, Tome of Heroes oyununda yeni haritaların, kahramanların ve modların tadını çıkaracaksınız. Tome of Heroes mobil oyununu AppStore’dan hemen indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
Pulciu
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