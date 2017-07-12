Çocukların kendi karakterlerini ve hikayelerini oluşturabilecekleri harika bir oyun

Toontastic 3D, çocuklara yönelik olarak geliştirilip piyasaya sürülen bir hikaye oluşturma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınıza yükleyebileceğiniz Toontastic 3D ile çocuklarınız kendi çizgi filmlerini yapabiliyorlar.

Çocukların kendi hikayelerini tasarlayabilecekleri Toontastic 3D, hayal gücünü geliştirici etkisiyle ön plana çıkıyor. Harika karakterler tasarlayıp diledikleri gibi boyayabilecekleri oyunda, çizimlerini 3D karakterlere dönüştürebiliyor ve harika animasyonlar oluşturabiliyorlar. Rengarenk bir arayüze sahip olan Toontastic 3D, mutlaka çocukların denemesi gereken bir oyun diyebilirim. Son derece kolay bir kullanıma sahip olan oyunda çocukların tek yapmaları gereken karakterlerini sürükleyip ekrana bırakmak ve hikayelerini seçmek. Eğer çocuğunuzun biraz eğlenceli vakit geçirmesini istiyorsanız Toontastic 3D'yi sakın kaçırmayın.

Öte yandan, oyun içerisinde oluşturulan çizgi filmler ve animasyonlar video olarak dışarı aktarılabiliyor. Böylece tekrar tekrar izleme şansı elde edilebiliyor. Toontastic 3D, Google'ın çocuklara sağladığı en eğlenceli ve eğitici oyun olarak da tanımlanabilir.

Toontastic 3D'yi Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.