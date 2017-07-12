Çocukların animasyonlu karakterler çizip kendi çizgi filmlerini oluşturabilecekleri harika bir oyun

Toontastic 3D, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınıza kurup harika çizgi filmler oluşturabileceğiniz bir oyundur. Özellikle çocuklara yönelik olarak geliştirilen Toontastic 3D ile çocuklarınızın hayal gücünü geliştirebilirsiniz.

Google'ın çocuklara yönelik olarak geliştirdiği bir oyun olan Toontastic 3D, çocukların kendi karakterlerini çizmelerine ve 3D animasyonlara dönüştürmelerine olanak sağlıyor. Hayal gücü geliştirici etkiye sahip olan Toontastic 3D, birbirinden farklı senaryolarıyla çocukların kendi çizgi filmlerini oluşturmalarını da sağlıyor. Çocukların mutlaka denemesi gereken bir oyun olan Toontastic 3D, kolay kullanımıyla da çocukları zorlamıyor. Kullanışlı menüleri ve farklı animasyon türleriyle ilgimizi çeken Toontastic 3D'yi telefonunuza kurarak çocuğunuza denetebilirsiniz. Rengarenk grafiklere sahip olan oyunda çocukların tek yapmaları gereken karakterlerini sürükleyip ekrana bırakmak ve hikayelerini seçmek.

Ayrıca oyun içerisinde oluşturulan çizgi filmleri video olarak çıktı alabiliyor ve sonra izleyebiliyorsunuz. Çocukların eğlenceli vakit geçirmesi için tasarlanan Toontastic 3D'yi mutlaka telefonunuza indirmelisiniz.

Toontastic 3D'yi iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.