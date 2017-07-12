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Toontastic 3D
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Toontastic 3D

(iOS)
Toontastic 3D İndir Hemen İndir

307 MB
Editör Puanı: 5/5
5
Toontastic 3D
Toontastic 3D
Toontastic 3D
Toontastic 3D
Toontastic 3D

iOS için Hikaye Oluşturma Oyunu

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

Çocukların animasyonlu karakterler çizip kendi çizgi filmlerini oluşturabilecekleri harika bir oyun

Toontastic 3D, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınıza kurup harika çizgi filmler oluşturabileceğiniz bir oyundur. Özellikle çocuklara yönelik olarak geliştirilen Toontastic 3D ile çocuklarınızın hayal gücünü geliştirebilirsiniz.

Google'ın çocuklara yönelik olarak geliştirdiği bir oyun olan Toontastic 3D, çocukların kendi karakterlerini çizmelerine ve 3D animasyonlara dönüştürmelerine olanak sağlıyor. Hayal gücü geliştirici etkiye sahip olan Toontastic 3D, birbirinden farklı senaryolarıyla çocukların kendi çizgi filmlerini oluşturmalarını da sağlıyor. Çocukların mutlaka denemesi gereken bir oyun olan Toontastic 3D, kolay kullanımıyla da çocukları zorlamıyor. Kullanışlı menüleri ve farklı animasyon türleriyle ilgimizi çeken Toontastic 3D'yi telefonunuza kurarak çocuğunuza denetebilirsiniz. Rengarenk grafiklere sahip olan oyunda çocukların tek yapmaları gereken karakterlerini sürükleyip ekrana bırakmak ve hikayelerini seçmek. 

Ayrıca oyun içerisinde oluşturulan çizgi filmleri video olarak çıktı alabiliyor ve sonra izleyebiliyorsunuz. Çocukların eğlenceli vakit geçirmesi için tasarlanan Toontastic 3D'yi mutlaka telefonunuza indirmelisiniz.

Toontastic 3D'yi iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 9.0 ve sonrası
Üretici:
Google
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