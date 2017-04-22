Top Gear: Donut Dash, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir drift ve araba sürme oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Tehlikeli sahnelerin yer aldığı oyunda hem drift yapıyor hemde karavanlarla mücadele ediyorsunuz.

Araba sürme ve drift yapma oyunlarını sevenlerin kesinlikle oynaması gereken bir oyun olan Top Gear: Donut Dash, mükemmel zamanlar geçirmenizi sağlayacak bir mobil oyundur. Oyundaki amacınız aracın kontrolünü ele almak ve parkur içerisinde harika driftler yapmak. Drift yaparken ofisinize saldıran karavanları yok ediyor ve puanlar kazanıyorsunuz. Farklı özellikle düşman karavanların yer aldığı oyunda aksiyon dolu sahneler de sizleri bekliyor. Gerçekçi grafiklerin ve etkileyici bir atmosferin yer aldığı oyunda arabayı kontrol etmek de oldukça basit. Tek parmak ile kontrol sağlayabileceğiniz oyunda eğlenceli zamanlar geçirebiliyorsunuz.

Farklı arabaların yer aldığı oyunda arabaların kilitlerini açarak daha hızlı driftler yapabiliyor ve daha fazla puan kazanabiliyorsunuz. Karavanları yok ederek donutlar kazanıyor ve aynı zamanda arkadaşlarınızla da mücadele ediyorsunuz. Sonsuz oyun moduna sahip olan oyunda işiniz bir hayli zor. Elinizi çabuk tutmalı ve tüm karavanları ortadan kaldırmalısınız. Beğenerek oynayabileceğiniz bir oyun olan Top Gear: Donut Dash'ı sakın kaçırmayın.

Top Gear: Donut Dash oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.