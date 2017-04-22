Top Gear: Donut Dash(iOS)
Harika driftler yapmalı ve ofisinize saldıran karavanları yok etmelisiniz
Top Gear: Donut Dash, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir drift çekme ve araba sürme oyunudur. Drift çekerek puan kazandığınız oyunda karavanlarla da mücadele ediyorsunuz.
Zevkli bir oyun olarak karşımıza çıkan Top Gear: Donut Dash, temelde drift çektiğiniz bir oyun olarak dikkat çekiyor. Oyunda drift çekmenin yanı sıra ofisinize saldıran karavanlarla da mücadele ediyor ve onları yok ediyorsunuz. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir oyun olan Top Gear: Donut Dash, birbirinden farklı arabaları da içerisinde barındırıyor. Yüksek puanlara ulaşarak diğer araçların kilitlerini açabilir ve daha hızlı driftler yapabilirsiniz. Tek parmağınızla kontrol sağlayabileceğiniz oyunda aksiyon dolu sahneler sizleri bekliyor. Gerçekçi bir atmosferde geçen Top Gear: Donut Dash oyununu mutlaka denemelisiniz.
Oyundaki temel amacınız aracın kontrolünü ele almak ve parkur içerisinde harika driftler yapmak. Tabi bunları yaparken ofisinize saldıran karavanları da yok etmeniz gerekiyor. Yüksek kaliteli 3 boyutlu görsellere sahip olan oyun aksiyon dolu sahneler de sizleri bekliyor. Beğenerek oynayabileceğiniz bir oyun olan Top Gear: Donut Dash'ı sakın kaçırmayın.
Top Gear: Donut Dash oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 7.0 ve sonrası
- Üretici:
- BBC Worldwide
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