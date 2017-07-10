Toprak Kaymaları, Uydular Yardımıyla Önceden Tahmin Edilebilecek!

Doğal afet; adı üstünde doğadan gelen yıkıcı güç. Yangınlar, su baskınları, çığ, deprem ve daha nice çeşidi olan bu afetler her yıl birçok ölümle sonuçlanıyor. Bu afetleri öncesinde fark edip önlem almak için bilim insanları çalışmalarına devam ediyor. Bu afetlerden biri olan "heyelana" karşı bir çözüm fikri geliştiriliyor.

Heyelan (diğer adıyla toprak kayması), ülkemizde sıklıkla Karadeniz Bölgesi'nde Doğu Karadeniz şeridinde görülüyor. Arazinin eğimi, yağış gibi etkenlerle kaymaya başlayan toprak önüne ne gelirse sürüklüyor, çok sayıda ölümlere ve maddi hasarlara sebep oluyor.

Heyelanın önceden tespiti için; Newcastle Üniversitesi, Çin Uzay Teknolojisi Akademisi, Tongji Üniversitesi, Chengdu Teknoloji Üniversitesi ve Wuhan Üniversitesi'inden görevlendirilen araştırmacılar bir araya gelerek çalışmalara başladı. Bu tespit için araştırmacılar uyduları kullanmayı düşündüklerini belirtti.

İlk olarak Çin'in Siçuan eyaletindeki Maoxian ilçesinde meydana gelen son toprak kaymaları izlendi. Ekip; ESA(Avrupa Uzay Ajansı)'nın Sentinel-1 (hemen üstteki resim) uydusu tarafından çekilen görüntüleri kullanarak, bölgenin önceki ve sonraki görüntüleri ışığında heyelanın haritasını çıkararak, kaynağını ve hasarın boyutunu tespit edebildi. Newcastle Üniversitesi'nden Profesör Zehnghong Li konu hakkında, "Maoxian heyelanlarını izlerken aynı bölgede 10'dan fazla aktif heyelan daha tespit ettik ve bu bilgileri ilgili ajanslara ilettik." şeklinde konuştu.

Çalışmalar olumlu sonuçlar vererek bizleri gelecek adına heyecanlandırıyor. Yakında geliştirilecek bu yöntem sayesinde diğer afetlerin de önlenmesini gönülden diliyor, araştırmacıları bu yaratıcı fikirleri için tebrik ediyorum..

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