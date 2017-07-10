?     Geri Bildirim
TamindirHaberProje , TeknolojiToprak Kaymaları, Uydular Yardımıyla Önceden Tahmin Edilebilecek!

Toprak Kaymaları, Uydular Yardımıyla Önceden Tahmin Edilebilecek!

satellite

Doğal afet; adı üstünde doğadan gelen yıkıcı güç. Yangınlar, su baskınları, çığ, deprem ve daha nice çeşidi olan bu afetler her yıl birçok ölümle sonuçlanıyor. Bu afetleri öncesinde fark edip önlem almak için bilim insanları çalışmalarına devam ediyor. Bu afetlerden biri olan "heyelana" karşı bir çözüm fikri geliştiriliyor.

Heyelan (diğer adıyla toprak kayması), ülkemizde sıklıkla Karadeniz Bölgesi'nde Doğu Karadeniz şeridinde görülüyor. Arazinin eğimi, yağış gibi etkenlerle kaymaya başlayan toprak önüne ne gelirse sürüklüyor, çok sayıda ölümlere ve maddi hasarlara sebep oluyor.

Heyelanın önceden tespiti için; Newcastle Üniversitesi, Çin Uzay Teknolojisi Akademisi, Tongji Üniversitesi, Chengdu Teknoloji Üniversitesi ve Wuhan Üniversitesi'inden görevlendirilen araştırmacılar bir araya gelerek çalışmalara başladı. Bu tespit için araştırmacılar uyduları kullanmayı düşündüklerini belirtti. 

sentinel-1

İlk olarak Çin'in Siçuan eyaletindeki Maoxian ilçesinde meydana gelen son toprak kaymaları izlendi. Ekip; ESA(Avrupa Uzay Ajansı)'nın Sentinel-1 (hemen üstteki resim) uydusu tarafından çekilen görüntüleri kullanarak, bölgenin önceki ve sonraki görüntüleri ışığında heyelanın haritasını çıkararak, kaynağını ve hasarın boyutunu tespit edebildi. Newcastle Üniversitesi'nden Profesör Zehnghong Li konu hakkında, "Maoxian heyelanlarını izlerken aynı bölgede 10'dan fazla aktif heyelan daha tespit ettik ve bu bilgileri ilgili ajanslara ilettik." şeklinde konuştu.

Çalışmalar olumlu sonuçlar vererek bizleri gelecek adına heyecanlandırıyor. Yakında geliştirilecek bu yöntem sayesinde diğer afetlerin de önlenmesini gönülden diliyor, araştırmacıları bu yaratıcı fikirleri için tebrik ediyorum..

Yerli Uydu RASAT, İstanbul'un Fotoğraflarını Çekti

Dünya Güneşten Uzaklaştı Ama Hava Neden Serinlemiyor?
Yazar: - 10.07.2017

Toprak Kaymaları, Uydular Yardımıyla Önceden Tahmin Edilebilecek! İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Samsung S8, iPhone 7 Satışlarını Etkilemiyor Samsung S8, iPhone 7 Satışlarını Etkilemiyor ' Samsung'un son çıkardığı telefonu Galaxy S8'in, iPhone için adeta ''katil'' olarak geldiği söyleniyordu. Hatta Samsung'un, her telefonuyla iPhone'a…
Bantlanmış Oyuncunun 15 Yıllık Sırrı Çözüldü Bantlanmış Oyuncunun 15 Yıllık Sırrı ÇözüldüOyun dünyasının en unutulmaz anlarından bir tanesi, tavana bantlanmış halde Counter-Strike oynayan çocuğun fotoğrafıdır muhtemelen. 15 yıl… CopyCat Virüsü 14 Milyon Android Cihazına Bulaştı CopyCat Virüsü 14 Milyon Android Cihazına BulaştıSon günlerde Android kullanıcılarını büyük bir endişe sarmaya başladı. Sebebi ise, CopyCat isimli Malware virüsü. CopyCat, şimdiden 14 milyon…
'Come to Beşiktaş' Tayfası Instagram Rekorunu Kırdı OnePlus 5'in DxOMark Puanı Belli Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

PROJE HABERLERİ